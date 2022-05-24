Крадіжку видно з космосу: росія вантажить українське зерно на кораблі у Криму — Finance.ua

Зазначається, що на нових знімках, датованих 19 та 21 травня, зафіксовані судна «Матрос Позініч» та «Матрос Кішка», пришвартовані біля споруд, схожих на зерносховище, та зерно, що сиплеться зі стрічки у відкритий трюм.
За даними сайту відстеження суден MarineTraffic.com, обидва судна вийшли з порту: «Матрос Позініч», що йде Егейським морем, повідомив, що прямує в Бейрут (Ліван), а «Матрос Кішка» все ще перебуває в Чорному морі.
Видання зазначає, що на початку цього місяця «Матрос Позініч» здійснив подібну місію: завантажив зерно та вийшов із Чорного моря до Середземного. Спершу судно прямувало до Єгипту, але після попередження українських офіційних осіб його повернули з Олександрії. Судну також було заборонено в’їзд до Бейруту, і він нарешті пришвартувався в Латакії в Сирії.