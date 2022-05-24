Крадіжку видно з космосу: росія вантажить українське зерно на кораблі у Криму — Finance.ua
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Крадіжку видно з космосу: росія вантажить українське зерно на кораблі у Криму

Вчора 13:10Аграрний ринок
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Супутникові знімки компанії Maxar Technologies зафіксували завантаження українського зерна на російські судна в порту тимчасово окупованого Севастополя.
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що на нових знімках, датованих 19 та 21 травня, зафіксовані судна «Матрос Позініч» та «Матрос Кішка», пришвартовані біля споруд, схожих на зерносховище, та зерно, що сиплеться зі стрічки у відкритий трюм.
За даними сайту відстеження суден MarineTraffic.com, обидва судна вийшли з порту: «Матрос Позініч», що йде Егейським морем, повідомив, що прямує в Бейрут (Ліван), а «Матрос Кішка» все ще перебуває в Чорному морі.
Крадіжку видно з космосу: росія вантажить українське зерно на кораблі у Криму
Видання зазначає, що на початку цього місяця «Матрос Позініч» здійснив подібну місію: завантажив зерно та вийшов із Чорного моря до Середземного. Спершу судно прямувало до Єгипту, але після попередження українських офіційних осіб його повернули з Олександрії. Судну також було заборонено в’їзд до Бейруту, і він нарешті пришвартувався в Латакії в Сирії.
За матеріалами: Укрінформ
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