Хорватія побудує транскордонний газопровід до Боснії вартістю 100 мільйонів євро — Finance.ua
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Хорватія побудує транскордонний газопровід до Боснії вартістю 100 мільйонів євро

Енергетика
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Хорватія побудує транскордонний газопровід до Боснії вартістю 100 мільйонів євро
Хорватія побудує транскордонний газопровід до Боснії вартістю 100 мільйонів євро
Хорватія візьме участь у проєкті зі з’єднання своєї газової мережі та терміналу зрідженого природного газу на острові Крк на півночі Адріатики з мережею сусідньої Боснії і Герцеговини.
Про це заявив міністр економіки Хорватії Давор Філіпович, пише Euractiv.
Ця ділянка є частиною Південного газового з’єднання, запланованого проєкту вартістю 100 мільйонів євро з будівництва 180-кілометрового транскордонного газопроводу, що з’єднає Хорватію з Боснією і Герцеговиною, який має допомогти зменшити повну залежність Боснії від російського газу.
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Єдиним транскордонним з’єднанням Боснії наразі є продовження газопроводу «Турецький потік», що експлуатується «Газпромом», який постачає російський газ через Туреччину і до якого Боснія приєдналася у квітні 2021 року.
Хоча запропоноване з’єднання з Хорватією було схвалене наприкінці 2021 року парламентом Боснійсько-Хорватської Федерації, автономного утворення, яке разом із Сербською Республікою становить післявоєнну Боснію, план пізніше застопорився через опозицію з боку найбільшої партії боснійських хорватів HDZ BiH.
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HDZ BiH — сестринська партія правлячої консервативної ХДС Хорватії на чолі з прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем — вимагала, щоб проєкт очолила компанія, яка базується в Мостарі на півдні Герцеговини, де домінують хорвати, а не газова компанія BH Gas, що базується в Сараєво.
Згідно з початковим проєктом, від запланованого 511-кілометрового Іонічного Адріатичного трубопроводу, що з’єднує Хорватію, Чорногорію та Албанію, від хорватського портового міста Спліт буде відгалужена ділянка в напрямку міста Імоцкі і через боснійський кордон до міста Посуш’є.
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На реалізацію всього проєкту, який, як очікується, буде завершено до кінця 2025 року, виділено 7,7 млн євро фінансування з боку ЄС, а його запланована потужність становитиме п’ять мільярдів кубометрів природного газу на рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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