Хорватія виділила €1 мільйон на генератори для українських шкіл і лікарень — Finance.ua

Хорватія виділила €1 мільйон на генератори для українських шкіл і лікарень Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

Хорватія внесе 1 млн євро до Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на термінові потреби відновлення енергетичної інфраструктури України, тобто на закупівлю 50 генераторів для шкіл і лікарень в Україні.

Проце йдеться в повідомленні Хорватського уряду.

Завдяки пожертві лікарні та школи отримають генератори потужністю 100 кВт, що забезпечить безперебійну роботу ключових об’єктів.

Цим внеском, зазначив міністр закордонних справ та європейських справ Гордан Грліч Радман, Хорватія приєднується до європейської та світової ініціативи пожертвувати генератори та трансформатори для допомоги українцям у зимові місяці.

«Це один із наших внесків, і відомо і визнано, що Хорватія активно і послідовно допомагає Україні в усіх сферах», — зазначив він.

У поясненні до Рішення зазначено, що в результаті нападів росії на енергетичну та цивільну інфраструктуру України було пошкоджено понад 50 відсотків української критичної інфраструктури та близько шести мільйонів людей залишилися без світла, а найневідкладніше потребує генератори різної потужності, високовольтне обладнання та автотрансформатори, кабелі та інше.

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