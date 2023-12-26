Гороховський розповів, скільки грошей українці віддали фейковим «роботодавцям» — Finance.ua

Гороховський розповів, скільки грошей українці віддали фейковим «роботодавцям» Сьогодні 10:12

Гороховський розповів, скільки грошей українці віддали фейковим «роботодавцям»

В Україні функціонують шахрайські схеми, за допомогою яких фейкові банкіри виманюють кошти в українців. Однак люди стали більш обачними до таких діянь, і статистика заволодіння грошима незаконним шляхом в Україні знизилася.

Про це повідомив український бізнесмен та співзасновник проєкту Monobank Олег Гороховський.

Гороховський вказав, що протягом останніх 10 днів від шахрайських схем постраждало всього 83 особи на суму 1,6 мільйона гривень.

«На піку епідемії за 10 днів грабували 640 клієнтів на суму 22 мільйони гривень», — зазначив бізнесмен і назвав такий процес перемогою.

Раніше Гороховський показав повідомлення шахраїв, якими вони намагаються заволодіти коштами клієнтів банків.

«Це обман, і наприкінці цього листування ви втратите гроші. Відразу чи за тиждень. Вам будуть давати якісь тупі завдання (лайкати застосунки, писати відгуки, коментарі тощо), ви отримаєте трохи грошей (зовсім небагато), щоб ви подумали, що все чесно. Дадуть трохи і наприкінці попросять за свої гроші купити щось дороге та пропадуть», — підкреслив бізнесмен.

Гороховський закликав українців не вірити подібним словами шахраїв. За його даними, близько 3 тисяч осіб у листопаді цього року втратили свої кошти через фейкові схеми.

«Цю схему у нас (в зверненнях у підтримку) закодовано „заробіток в інтернеті“, і лише за зверненнями на підтримку за підсумками листопада близько 3000 клієнтів втратили 65 мільйонів гривень», — додав Гороховський.

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