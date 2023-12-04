Актуальні схеми шахрайства: як вберегтися? — Finance.ua

Актуальні схеми шахрайства: як вберегтися? Сьогодні 12:50 — Особисті фінанси

Шахраї виманюють гроші в захисників!

Шахраї створюють копії сторінок захисників у соціальних мережах!

Для створення фейкового акаунту використовують фото з відкритих профілів.

Після створення сторінки надсилають запит «у друзі» побратимам військового та від його імені просять позичити гроші.

Щоб уникнути подібного шахрайства, запитайте у вашого друга інформацію, яку можете знати тільки він і ви, таке питання одразу викриє шахрая.

Шахраї пропонують роботу онлайн! За таку роботу платять не вам, а платите ви!

Умовою працевлаштування може бути необхідність купити доступ до сайту / каналу із завданнями чи безкоштовний онлайн-проєкт.

Завдання можуть бути різними: робити фіктивні замовлення на сайті онлайн-магазину нібито для підвищення його рейтингу, працювати перекладачем текстів з англійської мови без знання англійської мови та перекладати тексти за допомогою онлайн-перекладача. Однак, щоб отримати доступ до сайту, де є база клієнтів, яким потрібний переклад, слід заплатити гроші.

Також можуть надсилати примітивні тестові завдання, наприклад, слухати пісні на якомусь сайті та отримувати за це оплату.

Залежно від шахрайських вакансій аферисти обіцяють різні розміри винагород: від 400 до 8000 гривень на день. Трапляються випадки, коли шахраї виплачують незначну заробітну плату (кількасот гривень), щоб заохотити людину витратити більше власних грошей або випитати дані про її картки чи рахунки.

Як не потрапити до рук шахраїв під час пошуку роботи?

Якщо ви натрапили в інтернеті на сумнівну вакансію від імені відомого бренду, перевірте інформацію про вакансію на офіційному сайті потенційного роботодавця, адже шахраї можуть створювати сайти, які візуально дуже схожі на сторінки відомих брендів.

Не вкладайте власні гроші в запропоновану роботу в інтернеті. У більшості випадків це пропозиції від шахраїв.

Будьте уважними до легких заробітків.

Не сплачуйте жодних послуг, щоб оформитися на роботу в ту чи іншу організацію.

Шахраї від імені компанії «Meta» пишуть в особисті повідомлення (direct) у фейсбуці й інстаграмі та виманюють паролі від сторінок у соціальних мережах.

Зміст повідомлення полягає в тому, що нібито працівники компанії «Meta» повідомляють власника сторінки про порушення правил спільноти. Шахраї можуть також писати, що після перевірки вашої сторінки було визначено, що ви кілька разів порушили авторські права. Якщо ви вважаєте, що це помилка, вам слід це оскаржити, інакше ваш обліковий запис буде деактивовано протягом 24 годин. І дають посилання на форму оскарження. Водночас, коли власник сторінки переходить за посиланням, на шахрайському ресурсі потрібно ввести логін і пароль від власних сторінок у соцмережах. Після того, як людина вводить ці дані, вони автоматично стають відомі злодіям.

Пам’ятайте, інстаграм і фейсбук ніколи не пишуть щодо безпеки облікового запису в повідомленнях у direct. Електронні листи від компанії «Meta» щодо безпеки вашого облікового запису та входу до нього, які було надіслано протягом останніх 14 днів, можна знайти в розділі «Безпека».

Якщо ви стали жертвою шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті Кіберполіції

Більше інформації про правила платіжної безпеки — на сайті #ШахрайГудбай

Цю публікацію підготував Національний банк України. Її розповсюдження здійснено за підтримки Проєкту USAID «Реформування фінансового сектору». Погляди, представлені в цій публікації, не обов’язково відображають погляди USAID або Уряду США.

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