Honor презентував новий смартфон (фото) — Finance.ua

Honor презентував новий смартфон (фото) Сьогодні 04:13

Honor презентував новий смартфон (фото)

Китайська компанія Honor представила новий смартфон Honor Play 10C.

Про це повідомляє GSM Arena

Пристрій має 16,8-сантиметровий рідкокристалічний дисплей із роздільною здатністю 720×1604 пікселів та частотою оновлення екрану 120 Гц.

У середині смартфону встановлений процесор MediaTek Dimensity 6300 SoC та батарея з ємністю 6 000 міліампер за годину.

Селфікамера має 5Мп, а основна камера пристрою на зворотній його стороні — 13 Мп.

Play 10C має клас захисту IP64 від пилу та води. Він доступний у трьох комбінаціях оперативної пам’яті/внутрішньої пам’яті: 4/128 ГБ за 90 доларів США, 6/128 ГБ за 97 доларів США та 8/256 ГБ за 125 доларів США.

Пристрій пропонується в синьому, білому та чорному кольорах, він працює на Android 15 з оболонкою Honor MagicOS 9.0.

Розміри смартфону становлять 163,95×75,6×8,39 мм, а вага — 197 грамів.

Укрінформ За матеріалами:

