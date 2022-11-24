Honor представив новий смартфон-трансформер — Finance.ua

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Honor представив новий смартфон-трансформер

Технології&Авто
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Honor представив новий смартфон-трансформер
Honor представив новий смартфон-трансформер, Фото: GSM Arena
Китайська компанія Honor презентувала у середу, 23 листопада, новий складний смартфон Honor Magic Vs.
Про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій має внутрішній 20-сантиметровий органічно світлодіодний дисплей з роздільною здатністю у 2272×1984 пікселів та частотою оновлення екрана в 90Гц.
При цьому, зовнішній органічно світлодіодний дисплей дорівнює 16,4 см. Він має роздільну здатність у 2560×1080 пікселів й чистоту оновлення екрана в 120Гц.
У середині смартфона встановлений процесор Snapdragon 8+ Gen 1 та батарея з потужністю в 5 000 мегаампер за годину.
Фото: GSM Arena
Фото: GSM Arena
Під час випробовувань в лабораторії компанії, пристрій показав, що може згинатися понад 400 000 раз, що становить більше десяти років використання зі 100 згинаннями на день.
Основна камера має 54 Мп, а селфікамера — 16 Мп.
Honor Magic Vs буде доступний в трьох кольорах — помаранчевому, блакитному та чорному, а також у чорному й золотому, але для пристроїв із найбільшою пам’яттю.
Версія пристрою з 8/256 ГБ коштуватиме 1 050 доларів США, версія 12/256 Гб — 1 120 доларів, а найпопулярніший варіант у 12/512 Гб — 1 260 доларів.
За матеріалами:
Укрінформ
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