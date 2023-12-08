Honor представив новий смартфон — Finance.ua

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Honor представив новий смартфон

Технології&Авто
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Honor представив новий смартфон
Honor представив новий смартфон
Китайська компанія Honor презентувала новий смартфон Honor Magic6 Lite, перший пристрій з лінійки Magic6.
Про це повідомляє GSM Arena.
Смартфон має 17,2-сантиметровий дисплей з активною матрицею на органічних світлодіодах. Його роздільна здатність дорівнює 1220×2652 пікселів, а частота оновлення екрана — 120 Гц.
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Всередині встановлена батарея з ємністю 5 800 міліампер за годину та процесор Snapdragon 6 першого покоління від компанії Qualcomm.
Головна камера на зворотній стороні має 108Мп.
Honor представив новий смартфон
Зазначається, що оперативна пам’ять смартфона складає 8 Гб, а внутрішня пам’ять дорівнює 256 Гб.
Honor Magic6 Lite доступний у кольорах: чорний, зелений та оранжевий. Ціна одного екземпляра поки що не відома.
За матеріалами:
Укрінформ
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