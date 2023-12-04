Honor представив новий бюджетний смартфон — Finance.ua

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Honor представив новий бюджетний смартфон

Технології&Авто
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Honor представив новий бюджетний смартфон
Honor представив новий бюджетний смартфон, Фото: GSM Arena
Китайська компанія Honor презентувала новий бюджетний смартфон Honor X7b.
Про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій, що підтримує мережі 4G, має 17,3-сантиметровий рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю в 1080 пікселів та частотою оновлення екрану в 90 Гц.
Попереду плоска панель має один отвір для селфі-камери на 8 Мп. На задній панелі є три камери, що розташовані у двох великих чорних колах. Головна камера має 108 Мп.
Фото: GSM Arena
Фото: GSM Arena
Основною перевагою Honor X7b є потужний акумулятор на 6 000 міліампер за годину. Він може забезпечити до 18 годин перегляду відео, 24 години перегляду соціальних мереж або 69 годин стримінгу музики.
У смартфоні встановлений процесор Snapdragon 680.
Серед іншого, X7b має 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ внутрішньої пам’яті, яку можна розширити за допомогою карти пам’яті microSD.
Honor X7b доступний у трьох кольорах — сірий, зелений та чорний. Його офіційна ціна становить 249 доларів США.
За матеріалами:
Укрінформ
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