Honor представила новий ігровий смартфон GT за доступною ціною (фото) — Finance.ua

Honor представила новий ігровий смартфон GT за доступною ціною (фото) Сьогодні 01:23 — Технології&Авто

Honor представила новий ігровий смартфон GT за доступною ціною (фото)

Ігрові смартфони серії GT від китайського бренду Honor отримали оновлення з потужними характеристиками за доступною ціною.

Про це пише GSMArena.

Це смартфон на чипсеті Snapdragon 8 Gen 3 з масивним радіатором VC, кремнієво-вуглецевою батареєю ємністю 5300 мАг і дротовою зарядкою потужністю 100 Вт.

Honor GT побудований навколо 6,7-дюймового AMOLED-екрана з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 Гц.

Панель має максимальну локальну яскравість до 4000 ніт і оснащена вбудованим в дисплей сканером відбитків пальців, а також 16-мегапіксельною камерою для селфі.

Чип Snapdragon 8 Gen 3 працює в поєднанні з до 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ постійної пам’яті.

Honor також додала свою систему охолодження Honor 3D, яка використовує радіатор VC розміром 5,514 мм 2 з графітовими елементами та теплопровідним гелем 9 Вт.

На задній панелі розміщено 50-мегапіксельну камеру (IMX906) і 12-мегапіксельний надширококутний об’єктив, а програмне забезпечення охоплено MagicOS 9.0 на базі Android 15.

Honor GT поставляється в кольорах Ice White, Phantom Black і Aurora Green. Ціни на комплектацію 12/256 ГБ починаються з 2199 юанів (302 долари США), а топова версія з 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ накопичувача коштує 3299 юанів (453 долари США).

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