Honor 90 виходить на ринок Європи з процесором Snapdragon 7 Gen 1 і камерою на 200 Мп — Finance.ua

Honor 90 виходить на ринок Європи з процесором Snapdragon 7 Gen 1 і камерою на 200 Мп Сьогодні 03:57

Презентований кілька місяців тому в Китаї флагман Honor 90 дістався до європейського ринку. Смартфон належить до середнього цінового сегмента, маючи при цьому передову чип-систему Snapdragon 7 Gen 1 і наворочену камеру на 200 Мп.

Новинка вирізняється привабливим дизайном і вигнутим дисплеєм. Фахівці екс-дочки Huawei приділили особливу увагу екрану, який отримав велику OLED-панель 6,7″/FHD+/120 Гц/1600 ніт. Дисплей має найбільшу в галузі частоту широтно-імпульсної модуляції (ШІМ) яскравості - 3840 Гц. Стверджується, що це мінімізує навантаження на очі користувача, коли екран встановлений на низьку яскравість.

Ще одним «наворотом» є основна задня камера на 200 Мп, оснащена 1/1,4-дюймовим сенсором. Також є 12-Мп ультраширококутник з кутом огляду 112° і 2-Мп датчик глибини. Зйомку selfie забезпечує 50-Мп модуль. Усередині встановлений згаданий раніше процесор SD7 Gen1 у парі з 12 Гб оперативки і 512 Гб сховища.

Смартфон оснащений акумулятором ємністю 5000 мА/год. зі швидкою зарядкою 66W через порт USB Type-C 2.0 і працює під управлінням Android 13/MagicOS 7.1.

Європейська версія пропонується у Великій Британії в кольорах Midnight Black (чорний), Emerald Green (зелений) і Diamond Silver (сріблястий) за ціною £449,99 за версію з пам’яттю 8/256 ГБ і £499,99 за варіант 12/512 Гб.

prostomob За матеріалами:

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