Гонконг зупинив відправлення товарів поштою до США після тарифів Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гонконг зупинив відправлення товарів поштою до США після тарифів Трампа

Світ
18
Гонконг тимчасово зупиняє морські перевезення товарів до США. З 27 квітня обмеження стосуватимуться також авіапошти
Про це пише Reuters.
«Відправляючи посилки до США, жителі Гонконгу повинні бути готові платити непомірні й необґрунтовані збори через необґрунтовані й залякувальні дії США», — ідеться в заяві пошти Гонконгу.
Читайте також
Водночас це рішення не буде стосуватися поштових відправлень, що містять лише документи без товару.
«США діють необґрунтовано, залякуючи та вводячи тарифи неправомірно. Пошта Гонконгу однозначно не буде стягувати жодних так званих тарифів від імені США», — пишуть у заяві.
Згідно з повідомленням уряду США, Гонконг, спеціальний адміністративний район Китаю, був обкладений такими ж тарифами, як і Китай.
Читайте також
Нагадаємо, Дональд Трамп 2 квітня оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на всі товари, які імпортуються до США.
7 квітня Трамп оголосив, що в разі, якщо Китай не скасує свої тарифи у розмірі 34% до 8 квітня, США введуть нові, ще більші мита на китайські товари. Наступного дня Сполучені Штати запроваджують тарифи в розмірі 104% проти КНР.
10 квітня тарифи США на товари з Китаю сягнули 145% через попередній указ президента Дональда Трампа про 20-відсоткові мита стосовно фентанілу.
Читайте також
Згодом Китай оголосив, що підвищує мита на імпорт товарів зі Сполучених Штатів з 84% до 125%.
У відповідь на запровадження США мита на товари з Китаю в розмірі 145% Пекін ввів відповідні тарифи. Також китайські авіаперевізники отримали наказ не замовляти постачання від Boeing Co.
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems