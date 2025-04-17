Гонконг зупинив відправлення товарів поштою до США після тарифів Трампа — Finance.ua

Гонконг зупинив відправлення товарів поштою до США після тарифів Трампа Сьогодні 03:04 — Світ

Гонконг тимчасово зупиняє морські перевезення товарів до США. З 27 квітня обмеження стосуватимуться також авіапошти

Про це пише Reuters.

«Відправляючи посилки до США, жителі Гонконгу повинні бути готові платити непомірні й необґрунтовані збори через необґрунтовані й залякувальні дії США», — ідеться в заяві пошти Гонконгу.

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Водночас це рішення не буде стосуватися поштових відправлень, що містять лише документи без товару.

«США діють необґрунтовано, залякуючи та вводячи тарифи неправомірно. Пошта Гонконгу однозначно не буде стягувати жодних так званих тарифів від імені США», — пишуть у заяві.

Згідно з повідомленням уряду США, Гонконг, спеціальний адміністративний район Китаю, був обкладений такими ж тарифами, як і Китай.

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Нагадаємо, Дональд Трамп 2 квітня оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на всі товари, які імпортуються до США.

7 квітня Трамп оголосив, що в разі, якщо Китай не скасує свої тарифи у розмірі 34% до 8 квітня, США введуть нові, ще більші мита на китайські товари. Наступного дня Сполучені Штати запроваджують тарифи в розмірі 104% проти КНР.

10 квітня тарифи США на товари з Китаю сягнули 145% через попередній указ президента Дональда Трампа про 20-відсоткові мита стосовно фентанілу.

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Згодом Китай оголосив, що підвищує мита на імпорт товарів зі Сполучених Штатів з 84% до 125%.

У відповідь на запровадження США мита на товари з Китаю в розмірі 145% Пекін ввів відповідні тарифи. Також китайські авіаперевізники отримали наказ не замовляти постачання від Boeing Co.

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