Гонконг планує криптоподаткові пільги для хедж-фондів та сімей мільярдерів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гонконг планує криптоподаткові пільги для хедж-фондів та сімей мільярдерів

Криптовалюта
11
Гонконг планує звільнити фонди прямих інвестицій, хедж-фонди та інвестиційні інструменти надбагатих людей від сплати податку на прибуток від криптовалют, приватних кредитних інвестицій та інших активів, оскільки прагне стати провідним офшорним фінансовим центром.
Про це повідомляє Financial Times.
Уряд китайської території заявив, що оподаткування є «одним з ключових факторів» для управителів активами при прийнятті рішення про розміщення своїх операцій, і що він хоче створити для них «сприятливе середовище».
Гонконг прагне позиціонувати себе як центр криптовалютного бізнесу. Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США цього місяця курс біткойна різко зріс, оскільки інвестори вважають, що його повернення до Білого дому сприятиме розвитку криптоіндустрії після того, як він відстоював її під час передвиборчої кампанії.
Згідно з пропозицією, уряд хоче розширити спектр звільнених від оподаткування інвестицій, включивши до нього також приватні кредити, закордонну нерухомість і вуглецеві квоти.
Пропозиція з’явилася в той час, коли регіональні конкуренти Гонконг і Сінгапур борються за зміцнення своїх позицій як провідних офшорних фінансових центрів. Вони борються за прихильність мільярдерів та інвесторів і створили нові низькоподаткові фондові структури, які дозволяють їм утримувати великі обсяги капіталу.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.