Honda заявила про зворотний викуп акцій на понад $300 мільйонів — Finance.ua

Honda заявила про зворотний викуп акцій на понад $300 мільйонів 09.02.2024, 01:04 — Технології&Авто

Honda заявила про зворотний викуп акцій на понад $300 мільйонів

Японський автовиробник Honda Motor заявив про початок зворотного викупу акцій на 336 мільйонів доларів США після публікації фінансових результатів.

Про це повідомляє Reuters

Зворотний викуп акцій — це коли компанія викуповує власні акції, щоб зменшити кількість акцій, доступних на фондовому ринку.

За третій квартал у жовтні-грудні операційний прибуток Honda Motor зріс на 35% до 379,8 мільярда єна (2,5 млрд доларів).

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За даними аналітиків LSEG, автовиробник підвищив свій прогноз операційного прибутку за весь рік на 4,2% до 1,25 трлн єн ($8,4 млрд) проти попередньої оцінки в 1,2 трлн єна і середнього прогнозу аналітиків у 1,271 трлн єн.

Зазначається, що минулого місяця компанія Honda заявила, що її глобальні продажі зросли на 5,6% до майже 4 мільйонів автомобілів у 2023 році, завдяки стрибку продажів у Сполучених Штатах на 33%, що стало першим зростанням продажів на найбільшому ринку за вісім років.

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