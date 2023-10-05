Honda за Bitcoin: компанія почала продавати машини за криптовалюту — Finance.ua
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Honda за Bitcoin: компанія почала продавати машини за криптовалюту

Технології&Авто
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Honda за Bitcoin: компанія почала продавати машини за криптовалюту
Honda за Bitcoin: компанія почала продавати машини за криптовалюту
Клієнти Honda Motor Co. зможуть купити автомобілі та іншу продукцію компанії за Bitcoin та інші криптовалюти. Це стало можливим завдяки партнерству із платіжною платформою FCF Pay.
Про нове партнерство повідомили у мікроблозі X FCF Pay. Компанія допускає використання близько 100 різних криптоактивів, включаючи Bitcoin, Ethereum (ETH), XRP, Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), PEPE та інші. Комісія за угоду становитиме 2% + мінімальний збір.
Крім покупки, криптовалюта приймається як плата за лізинг або оренду автомобілів і мотоциклів Honda. На старті проекту послугою можна буде скористатися в США, але пізніше це стане можливим і в інших країнах.
Це вже не перший японський автовиробник, який вирішив приймати криптовалюту за свої машини. Раніше компанія SBI Motor SBI Motor також ухвалила рішення, дозволивши клієнтам платити Bitcoin та Dogecoin.

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Крім того, у 2021 році Tesla вирішила приймати оплату за свої електрокари в Bitcoin, але незабаром відмовилася від цієї ідеї. Директор компанії, американський мільярдер Ілон Маск, пообіцяв, що електромобілі його бренду знову почнуть продавати за Bitcoin, коли перша криптовалюта стане більш екологічною.
У 2023 році японський автовиробник Nissan вирішив освоїти сферу Web3, зареєструвавши в США чотири товарні знаки для брендів Infiniti, Nismo і Nissan, пов’язаних із цим напрямком. Плани компанії поширюються на створення віртуальних об'єктів (одягу та автомобілів), цифрового магазину, NFT-маркетплейсу та метавсесвіту.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
Обозреватель
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