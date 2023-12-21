Honda відкликає понад 100 000 гібридних автомобілів — Finance.ua
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Honda відкликає понад 100 000 гібридних автомобілів

Технології&Авто
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Honda відкликає понад 100 000 гібридних автомобілів
Honda відкликає понад 100 000 гібридних автомобілів
Американський підрозділ Honda Motor Co. відкликає понад 100 000 гібридних автомобілів у США з причин пожежонебезпеки.
Про це повідомляє Tradingview.
Компанія відкликає близько 106 030 авто, але лише позашляховики CR-V 2020−2022 року. З червня 2022 року Honda почала встановлювати запобіжники на серійні автомобілі після того, як в травні 2021 року сталося коротке замикання. Тоді компанія вважала такі випадки поодинокими.
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Компанія повідомила у зверненні до Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), що 12-вольтні кабелі акумулятора, виведені за межі кузова Honda CR-V Hybrid, не містять запобіжника в ланцюзі живлення, що підвищує ризик короткого замикання в разі потрапляння транспортного засобу в аварію. Кабель акумулятора може згодом перегрітися і підвищити ризик пожежі або травмування.
Станом на 6 грудня компанія отримала 2 гарантійні претензії, пов’язані з цією проблемою, але жодних травм чи смертей не зафіксовано.
Дилери планують безкоштовно замінити кабель акумулятора для споживача.
За матеріалами:
Укрінформ
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