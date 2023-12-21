Honda відкликає понад 100 000 гібридних автомобілів — Finance.ua

Honda відкликає понад 100 000 гібридних автомобілів Сьогодні 03:14 — Технології&Авто

Honda відкликає понад 100 000 гібридних автомобілів

Американський підрозділ Honda Motor Co. відкликає понад 100 000 гібридних автомобілів у США з причин пожежонебезпеки.

Про це повідомляє Tradingview

Компанія відкликає близько 106 030 авто, але лише позашляховики CR-V 2020−2022 року. З червня 2022 року Honda почала встановлювати запобіжники на серійні автомобілі після того, як в травні 2021 року сталося коротке замикання. Тоді компанія вважала такі випадки поодинокими.

Читайте також Компактний електромобіль Honda назавжди залишив європейський ринок

Компанія повідомила у зверненні до Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), що 12-вольтні кабелі акумулятора, виведені за межі кузова Honda CR-V Hybrid, не містять запобіжника в ланцюзі живлення, що підвищує ризик короткого замикання в разі потрапляння транспортного засобу в аварію. Кабель акумулятора може згодом перегрітися і підвищити ризик пожежі або травмування.

Станом на 6 грудня компанія отримала 2 гарантійні претензії, пов’язані з цією проблемою, але жодних травм чи смертей не зафіксовано.

Дилери планують безкоштовно замінити кабель акумулятора для споживача.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.