Honda відкликає близько 1,7 млн автівок через проблеми з системою кермування — Finance.ua

Honda відкликає близько 1,7 млн автівок через проблеми з системою кермування
Автомобільна компанія Honda 9 жовтня заявила, що відкликає близько 1,7 млн американських автомобілів через проблеми з системою кермування на деяких моделях, що можуть збільшити ризик аварії
Про це пише Reuters.
Зазначається, що під відкликання підпадають деякі з відомих автомобілів японського автовиробника, такі як Civic Type R, Acura Integra і CR-V 2022−2025 років.
У компанії повідомили, що блок рульового редуктора міг бути виготовлений неправильно. Це може спричинити надмірне внутрішнє тертя і призвести до труднощів з керуванням.
Дилери безкоштовно замінять зношену зубчасту пружину і за необхідності перерозподілять або додадуть мастило.
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