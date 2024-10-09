Honda відкликає близько 1,7 млн автівок через проблеми з системою кермування — Finance.ua

Honda відкликає близько 1,7 млн автівок через проблеми з системою кермування Сьогодні 18:30 — Технології&Авто

Honda відкликає близько 1,7 млн автівок через проблеми з системою кермування

Автомобільна компанія Honda 9 жовтня заявила, що відкликає близько 1,7 млн американських автомобілів через проблеми з системою кермування на деяких моделях, що можуть збільшити ризик аварії

Про це пише Reuters.

Зазначається, що під відкликання підпадають деякі з відомих автомобілів японського автовиробника, такі як Civic Type R, Acura Integra і CR-V 2022−2025 років.

У компанії повідомили, що блок рульового редуктора міг бути виготовлений неправильно. Це може спричинити надмірне внутрішнє тертя і призвести до труднощів з керуванням.

Дилери безкоштовно замінять зношену зубчасту пружину і за необхідності перерозподілять або додадуть мастило.

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