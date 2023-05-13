Honda представила компактний хетчбек за $11 тисяч (Фото) — Finance.ua

Honda представила компактний хетчбек за $11 тисяч (Фото) Сьогодні 03:11 — Фондовий ринок

Компактний хетчбек Honda Brio у середині свого життєвого циклу дочекався планового оновлення. Рестайлінгова версія дебютувала в Індонезії з оновленою зовнішністю та додатковими функціями.

Honda Brio зберіг пізнавану зовнішність, отримавши лише кілька змін, зосереджених у передній частині. Зокрема, модель отримала модернізований бампер, збільшену решітку радіатора та сучасніші повітрозабірники. Решта кузова автомобіля практично не змінилася, за винятком оновленого дифузора і темніших задніх ліхтарів у RS-версії.

Honda Brio у модифікації RS також отримав 15-дюймові легкосплавні диски, тоді як звичайна версія автомобіля поставляється з 14-дюймовими колесами. У колірну гаму кузова додалися нові відтінки, у тому числі двоколірні варіанти.

У салоні оновлення обмежилися новою обробкою панелі приладів і сидінь. Також у флагманської комплектації TS з’явилася червона кнопка запуску двигуна, перероблена аналогова панель приладів з невеликим дисплеєм і новий 7-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи на центральній консолі з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

Рушійною силою авто є 1,2-літровий чотирициліндровий бензомотор iVTEC потужністю 89 к.с. і 110 Нм крутного моменту. Двигун працює у зв’язці із п’ятиступінчастою МКПП або варіатором.

Рестайлінговий Honda Brio вже доступний в Індонезії за ціною від 165,9 млн індонезійських рупій, це трохи більше 11 тисяч доларів за актуальним курсом.

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