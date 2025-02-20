Honda представила доступний 476-сильний електрокросовер (фото) — Finance.ua

Honda представила доступний 476-сильний електрокросовер (фото)
Японська компанія Honda офіційно презентувала потужну версію електричного кросовера S7.
Перші знімки моделі опублікувало видання CarNewsChina.
Потужна і доступна модель дебютує спочатку на ринку Китаю, де вже розгорнуто її локальне виробництво. Судячи зі знімків, кросовер мало чим відрізняється від концепт-кара, який вже був показаний раніше.
Електрокар Honda S7 має рубаний екстер’єр із яскраво вираженим «носом», а також високою віконною лінією і витонченою оптикою. Габарити новинки становлять 4750*1930*1625 мм при колісній базі 2930 мм. Маса автомобіля — 2305 кг.
Інтер’єр Honda S7 доповнюють вузька цифрова панель приладів, а також 12,8-дюймовий екран мультимедіа. Першою на ринок вийде 476-сильна повнопривідна версія за 28 000 доларів. Електрокар прискорюється до першої сотні за 4,6 секунди і має стелю швидкості 180 км/год. Надалі планується випуск 272-сильної задньопривідної версії. Запас ходу всіх модифікацій становитиме 620 км.
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