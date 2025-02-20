Honda представила доступний 476-сильний електрокросовер (фото) — Finance.ua
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Honda представила доступний 476-сильний електрокросовер (фото)

Технології&Авто
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Honda представила доступний 476-сильний електрокросовер (фото)
Honda представила доступний 476-сильний електрокросовер (фото)
Японська компанія Honda офіційно презентувала потужну версію електричного кросовера S7.
Перші знімки моделі опублікувало видання CarNewsChina.
Honda представила доступний 476-сильний електрокросовер (фото)
Потужна і доступна модель дебютує спочатку на ринку Китаю, де вже розгорнуто її локальне виробництво. Судячи зі знімків, кросовер мало чим відрізняється від концепт-кара, який вже був показаний раніше.
Honda представила доступний 476-сильний електрокросовер (фото)
Електрокар Honda S7 має рубаний екстер’єр із яскраво вираженим «носом», а також високою віконною лінією і витонченою оптикою. Габарити новинки становлять 4750*1930*1625 мм при колісній базі 2930 мм. Маса автомобіля — 2305 кг.
Honda представила доступний 476-сильний електрокросовер (фото)
Інтер’єр Honda S7 доповнюють вузька цифрова панель приладів, а також 12,8-дюймовий екран мультимедіа. Першою на ринок вийде 476-сильна повнопривідна версія за 28 000 доларів. Електрокар прискорюється до першої сотні за 4,6 секунди і має стелю швидкості 180 км/год. Надалі планується випуск 272-сильної задньопривідної версії. Запас ходу всіх модифікацій становитиме 620 км.
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. Швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Ще й за кілька хвилин.

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За матеріалами:
vnedorozhnik.net.ua
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