Honda показала відразу чотири інноваційні електромобілі (фото) — Finance.ua
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Honda показала відразу чотири інноваційні електромобілі (фото)

Технології&Авто
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Honda показала відразу чотири інноваційні електромобілі (фото)
Honda показала відразу чотири інноваційні електромобілі (фото)
На Автосалоні в Шанхаї Honda представила одразу чотири концепти інноваційних електромобілів. Про це повідомили на сайті Carscoops.
В Honda планують постачати до Китаю лише електрокари з 2035 року. Загалом до майбутнього модельного ряду увійдуть 10 нових автомобілів, що дебютують до 2027 року.
На виставці були показані три електрокросовери та незвичайний купеподібний седан e:N GT Concept. Останній концепт має прямокутний силует і дуже відрізняється від інших автомобілів зовні.
Honda показала відразу чотири інноваційні електромобілі (фото)
Основну увагу було приділено кросоверам Honda e:NP2, e:NS2 та e:N SUV Prologue. Перші дві моделі з’являться на китайському ринку вже 2024 року.
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Honda показала відразу чотири інноваційні електромобілі (фото)
Серійну версію e:NP2 випускатиме підприємство GAC Honda, а e:NS2 — Dongfeng Honda. Запас ходу кросоверів становитиме понад 400 км на одному заряді.
У Honda зазначили, що бренд випускатиме лише електромобілі та автомобілі на паливних елементах з 2040 року. До 2050 року компанія хоче стати повністю вуглецево-нейтральною.
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За матеріалами:
Фокус
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