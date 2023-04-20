Honda показала відразу чотири інноваційні електромобілі (фото) — Finance.ua

Honda показала відразу чотири інноваційні електромобілі (фото) Сьогодні 02:02 — Технології&Авто

Honda показала відразу чотири інноваційні електромобілі (фото)

На Автосалоні в Шанхаї Honda представила одразу чотири концепти інноваційних електромобілів. Про це повідомили на сайті Carscoops.

В Honda планують постачати до Китаю лише електрокари з 2035 року. Загалом до майбутнього модельного ряду увійдуть 10 нових автомобілів, що дебютують до 2027 року.

На виставці були показані три електрокросовери та незвичайний купеподібний седан e:N GT Concept. Останній концепт має прямокутний силует і дуже відрізняється від інших автомобілів зовні.

Основну увагу було приділено кросоверам Honda e:NP2, e:NS2 та e:N SUV Prologue. Перші дві моделі з’являться на китайському ринку вже 2024 року.

Читайте також Hyundai Mobis розробила перший у світі рухомий дисплей для авто

Концепти отримали унікальну світлодіодну оптику, яка огинає контури кузова. Також вони підтримуватимуть технології автономного водіння.

Серійну версію e:NP2 випускатиме підприємство GAC Honda, а e:NS2 — Dongfeng Honda. Запас ходу кросоверів становитиме понад 400 км на одному заряді.

У Honda зазначили, що бренд випускатиме лише електромобілі та автомобілі на паливних елементах з 2040 року. До 2050 року компанія хоче стати повністю вуглецево-нейтральною.

Хоч би скільки коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тому не забувайте своєчасно оформити обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно можна зробити це на Finance.ua. Перейдіть за посиланням, порівнюйте ціни та вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.