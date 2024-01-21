Honda показала новий логотип (фото) — Finance.ua

Honda показала новий логотип (фото) Сьогодні 04:45 — Фондовий ринок

Honda показала новий логотип (фото)

Honda оголосила про зміну логотипу, відмовившись від металевої літери «Н» та вибравши більш плоску та просту версію символу. Фактично ця нова версія походить від оригінального логотипу бренду 1961 року

Як повідомили у компанії, нинішній логотип має довгу історію, яка бере початок у 1981 році. Щоб адаптуватися до розробки наступного покоління електрокарів, японці вирішили розробити новий логотип, який «відбиває рішучість Honda продовжувати трансформацію та її корпоративну позицію, спрямовану на подолання коренів Honda та постійне прагнення нових проривів».

Новий логотип використовуватиметься на електромобілях Honda наступного покоління, включаючи моделі Honda серії 0.

Нагадаємо, днями Honda представила новий Civic RS у кузові седан. Автомобіль буде доступний лише для ринку Японії, а його виробництво стартує у поточному році.

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