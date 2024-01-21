Honda показала новий логотип (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Honda показала новий логотип (фото)

Фондовий ринок
53
Honda показала новий логотип (фото)
Honda показала новий логотип (фото)
Honda оголосила про зміну логотипу, відмовившись від металевої літери «Н» та вибравши більш плоску та просту версію символу. Фактично ця нова версія походить від оригінального логотипу бренду 1961 року
Як повідомили у компанії, нинішній логотип має довгу історію, яка бере початок у 1981 році. Щоб адаптуватися до розробки наступного покоління електрокарів, японці вирішили розробити новий логотип, який «відбиває рішучість Honda продовжувати трансформацію та її корпоративну позицію, спрямовану на подолання коренів Honda та постійне прагнення нових проривів».
Новий логотип використовуватиметься на електромобілях Honda наступного покоління, включаючи моделі Honda серії 0.
Нагадаємо, днями Honda представила новий Civic RS у кузові седан. Автомобіль буде доступний лише для ринку Японії, а його виробництво стартує у поточному році.
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.