Honda показала нові вантажівки-роботи (фото, відео) — Finance.ua

Honda показала нові вантажівки-роботи (фото, відео) Сьогодні 23:45 — Технології&Авто

Honda показала нові вантажівки-роботи (фото, відео), Фото: engadget.com

Компанія Honda нещодавно представила роботизовану вантажівку Autonomous Work Vehicle (AWV) третього покоління.

Про це повідомляє Engadget.

AWV призначена для транспортування вантажів розміром до двох палетів на будівельних майданчиках без допомоги людини. Тепер Honda прагне знайти компанії, які захочуть його випробувати.

Порівняно з версією 2-го покоління, нова AWV має більший розмір кузова (два піддони) і більшу вантажопідйомність (понад 900 кілограмів), вищу швидкість автономного руху — до 16 км/год; більшу батарею, яка забезпечує до 10 годин і 45 кілометрів пробігу, покращені функції ухилення і занижений кузов для полегшення завантаження.

Фото: engadget.com

Завдяки набору датчиків на щоглі авто може працювати автономно або за допомогою дистанційного керування на складній місцевості, наприклад, на будівельних майданчиках. Серед них GPS, радар, LiDAR і камери, а також підключення до хмарних технологій — і все це контролюється за допомогою інтерфейсу на базі планшета.

На думку Honda, AWV дозволить будівельним та іншим компаніям розв’язувати такі проблеми, як нестача робочої сили й транспорт на будівельних майданчиках. Після всебічного тестування останньої моделі компанія заявила, що AWV версії 3.0 вже готова до реальних польових випробувань, і шукає партнерів на будівельній виставці, яка відбудеться в Лас-Вегасі з 14 березня 2023 року.

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