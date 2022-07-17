Honda показала CR-V 2023 модельного року — Finance.ua

Honda показала CR-V 2023 модельного року Вчора 03:24 — Технології&Авто

Honda показала CR-V 2023 модельного року, nextcar.ua

Від попередника Honda CR-V 2023 відрізняється за багатьма ключовими параметрами. По-перше, він більший: автомобіль став довшим на 69 мм, ширшим на 10 мм, колісна база збільшилася на 40 мм (таким чином, габарити склали 4703×1866×1680 мм, міжосьова відстань — 2700 мм).

По-друге, прописався новий, більш сучасний дизайн: на зміну плавним лініям прийшли грані та кутасті форми, решітка радіатора стала ширшою, а фари, навпаки, вужчими.

По-третє, на шостому поколінні застосована нова платформа, яка, за словами виробника, забезпечує більш плавну їзду та більшу стійкість. Ну а якщо сказати простіше — така сама архітектура лежить в основі останнього Civic.

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Звідси у CR-V 2023 з ним схожість в салоні — наприклад, у обох моделей аналогічна горизонтально витягнута передня панель (хоча дрібні відмінності на кшталт іншої центральної консолі все ж таки є). Цифрова панель приладів має розмір 7,0 дюймів, а екран інформаційно-розважальної системи — від 7,0 до 9,0 дюймів, залежно від версії.

До речі, список базової комплектації розширили — тепер до неї входять електропривід крісла водія, функції Android Auto і Apple CarPlay, система утримання автомобіля в смузі руху, круїз-контроль, контроль сліпих зон і система розпізнавання дорожніх знаків. Акустика в даному випадку — Bose з 12 динаміками.

Збільшення у розмірах принесло також зростання вмістимості кросовера: пізніше навіть має з’явитися 7-місна версія. Об’єм багажника становить від 745 до 2166 літрів.

nextcar.ua

Єдине, що залишилося незмінним, це моторна гамма. У Північній Америці Honda CR-V 2023 продаватиметься з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою (190 к.с. і 243 Нм), а також гібридною установкою, до складу якої входить 2,0-літровий ДВЗ і електромотор (у сумі вони видають 204 к.с. і 335 Нм, що, втім, трохи більше, ніж у минулого покоління). Коробка передач — тільки варіатор, привід може бути переднім або повним.

Новий CR-V надійде на ринок США цього літа, але поки не відомо, за якою ціною. Ймовірно, стартуватиме прайс приблизно від 30 тисяч доларів.

Телеканал 24 За матеріалами:

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