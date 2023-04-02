Honda готує новий стильний кросовер для конкуренції з Toyota RAV4 — Finance.ua

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Honda готує новий стильний кросовер для конкуренції з Toyota RAV4

Технології&Авто
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Honda готує новий стильний кросовер для конкуренції з Toyota RAV4
Honda готує новий стильний кросовер для конкуренції з Toyota RAV4, Фото: Honda
Honda готує до виходу на європейський ринок новий стильний кросовер ZR-V, який займе місце між моделями HR-V та CR-V.
Про це повідомили на сайті AutoExpress.
Honda ZR-V стане конкурентом для кросоверів Toyota RAV4, Nissan Qashqai та Kia Sportage. Він суттєво відрізняється зовні від інших автомобілів бренду.
Фото: Honda
Фото: Honda
Кросовер вже доступний для покупки в Японії та США, але незабаром він має дебютувати на європейському ринку. Його вихід заплановано на кінець 2023 року. За чутками, початкова ціна Honda ZR-V становитиме близько 37 тисяч доларів.
Габарити Honda ZR-V 2023:
  • довжина — 4568 мм;
  • ширина — 1840 мм;
  • висота — 1621 мм;
  • колісна база — 2655 мм.
Honda ZR-V запропонують з двома силовими установками. Топовий 2,0-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун має потужність 181 к.с. і крутний момент 315 Нм. Також буде доступний 1,5-літровий бензиновий чотирициліндровий двигун з меншою потужністю. Вони працюватимуть у парі з безступінчастою коробкою перемикання передач.
Фото: Honda
Фото: Honda
Кросовер стане доступним з переднім та повним приводом. Гібридна модифікація має з’явитися пізніше.
В інтер’єрі встановлені 10,2-дюймовий мультимедійний дисплей та 9-дюймова панель приладів. У центрі розташовані фізичні органи управління.

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