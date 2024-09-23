Honda анонсувала Accord 2025: популярний бізнес-седан стане розумнішим — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Honda анонсувала Accord 2025: популярний бізнес-седан стане розумнішим

Технології&Авто
27
Honda анонсувала Accord 2025: популярний бізнес-седан стане розумнішим
Honda анонсувала Accord 2025: популярний бізнес-седан стане розумнішим
Спільне підприємство GAC Honda готується представити оновлений седан Honda Accord — 2025 модельного року.
Особливих змін щодо зовнішнього вигляду або техніки не очікується, але машина отримає новий комплекс систем допомоги водію під назвою Honda Sensing 360+, і частина цих систем (наприклад, адаптивний круїз-контроль) працюватиме у взаємодії з високодеталізованими навігаційними картами.
Honda анонсувала Accord 2025: популярний бізнес-седан стане розумнішим
Honda Accord китайського виробництва вийшла на місцевий ринок у травні 2023 року, саме тому змін щодо техніки та дизайну не передбачається. Але компанія може переглянути комплектації. Офіційна прем’єра Accord 2025 відбудеться 26 вересня.
Honda анонсувала Accord 2025: популярний бізнес-седан стане розумнішим
Нагадаємо, автомобіль оснащується двома силовими установками: у базі — 1,5-літровий турбомотор потужністю 192 к.с. у поєднанні з варіатором, у топовій версії — гібридна силова установка на базі 2,0-літрового мотора, що видає 207 к.с. На чистій електриці гібрид може проїхати до 82 км, а середня витрата становить 4,88 л/100 км.
За матеріалами:
Ampercar
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.