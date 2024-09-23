Honda анонсувала Accord 2025: популярний бізнес-седан стане розумнішим — Finance.ua

Honda анонсувала Accord 2025: популярний бізнес-седан стане розумнішим Сьогодні 04:48 — Технології&Авто

Honda анонсувала Accord 2025: популярний бізнес-седан стане розумнішим

Спільне підприємство GAC Honda готується представити оновлений седан Honda Accord — 2025 модельного року.

Особливих змін щодо зовнішнього вигляду або техніки не очікується, але машина отримає новий комплекс систем допомоги водію під назвою Honda Sensing 360+, і частина цих систем (наприклад, адаптивний круїз-контроль) працюватиме у взаємодії з високодеталізованими навігаційними картами.

Honda Accord китайського виробництва вийшла на місцевий ринок у травні 2023 року, саме тому змін щодо техніки та дизайну не передбачається. Але компанія може переглянути комплектації. Офіційна прем’єра Accord 2025 відбудеться 26 вересня.

Нагадаємо, автомобіль оснащується двома силовими установками: у базі — 1,5-літровий турбомотор потужністю 192 к.с. у поєднанні з варіатором, у топовій версії — гібридна силова установка на базі 2,0-літрового мотора, що видає 207 к.с. На чистій електриці гібрид може проїхати до 82 км, а середня витрата становить 4,88 л/100 км.

Ampercar За матеріалами:

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