Голову міськради на Волині підозрюють у розтраті 6 млн грн на закупівлі для ЗСУ — Finance.ua

Голову міськради на Волині підозрюють у розтраті 6 млн грн на закупівлі для ЗСУ Сьогодні 14:29 — Кримінал

Голова міськради разом із підприємцем підозрюються у розтраті державних коштів на закупівлі авто для військових. Вони придбали вантажівки за завищеною ціною, завдавши збитків бюджету на 6 млн грн.

За матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області оголошено про підозру голові однієї із міських рад та підприємцю, який сприяв вчиненню злочину. Їх підозрюють у розтраті державних коштів шляхом зловживання службовим становищем під час закупівлі автівок для військових.

Про це пише в повідомленні БЕБ.

Так, слідством встановлено, що у травні 2023 року до міської ради надійшло клопотання від військових про придбання двох вантажних автомобілів.

Голова міської ради, змовившись зі знайомим підприємцем, реалізували схему закупівлі цих траспортних засобів за завищеною ціною. Зокрема вантажівки придбали більше ніж за 10 мільйонів гривень, які були виділені з бюджету громади. Однак їх реальна ринкова вартість була на 6 мільйонів гривень менша.

Зазначається, що правоохоронці повідомили посадовцю та підприємцю підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

«Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває», — додали у БЕБ.

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