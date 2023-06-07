"Головний мультиінвестор України": переможець Fin Blogger Award — Finance.ua

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"Головний мультиінвестор України": переможець Fin Blogger Award

Особисті фінанси
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"Головний мультиінвестор України": переможець Fin Blogger Award
"Головний мультиінвестор України": переможець Fin Blogger Award
Нещодавно у столичному Unit. City відбулася перша церемонія нагородження найкращих фінансових блогів України — Fin Blogger Award.
Організатори премії - «Біржовий університет» та портал «Мінфін» — запросили на подію топових блогерів з ніші фінансів, аби відзначити справжніх професіоналів своєї справи.
Під час премії назвали переможця у додатковій позаконкурсній номінації «Головний мультиінвестор України» — ним став Мирослав Король.
"Головний мультиінвестор України": переможець Fin Blogger Award
«Я радий, що в українському сегменті церемоній та відзнак з’явилася така подія як Fin Blogger Award. Хоча у нашому фінансовому океані не так багато людей цікавляться інвестуванням, я вважаю, що ця подія пропагує ідею нормального розумного збагачення кожного з нас», — заявив переможець на сцені під час вручення нагороди.
«Коли ви робите таку мету загальнодоступною і за вами постійно спостерігають — вам важче не виконати обіцяне. Тобто аудиторія дуже мотивує. Таким чином, якщо ми всі можемо десь дати слабинку і захотіти зійти зі шляху, саме публічність каналу призводить до того, що ми продовжуємо вже 5-й рік демонструвати успіхи та факапи, йдучи цим шляхом», — зазначив Мирослав Король.
Довідка Finance.ua:
● Мирослав Король — автор та ведучий проєкту «Мільйонер за 7 років» на YouTube. За освітою — юрист, але відійшов від адвокатської практики та зосередився на інвестиціях та освітленні їх тонкощів на YouTube-каналі;
● загальний концепт каналу, як зрозуміло з його назви, полягає в отриманні відповіді на питання — чи можна сформувати капітал в 1 млн доларів на інвестиціях у різні активи за 7 років;
● за словами Мирослава Короля, у його інвестиційному портфелі містяться різноманітні активи — від акцій на фондовому ринку до криптовалют. За підсумками трьох років проєкту Король більш ніж на 20% підійшов ближче до бажаного результату в 1 млн доларів.
За матеріалами:
Finance.ua
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