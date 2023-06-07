"Головний мультиінвестор України": переможець Fin Blogger Award — Finance.ua

"Головний мультиінвестор України": переможець Fin Blogger Award Сьогодні 18:20 — Особисті фінанси

"Головний мультиінвестор України": переможець Fin Blogger Award

Нещодавно у столичному Unit. City відбулася перша церемонія нагородження найкращих фінансових блогів України — Fin Blogger Award.

Організатори премії - «Біржовий університет» та портал «Мінфін» — запросили на подію топових блогерів з ніші фінансів, аби відзначити справжніх професіоналів своєї справи.

Під час премії назвали переможця у додатковій позаконкурсній номінації «Головний мультиінвестор України» — ним став Мирослав Король.

«Я радий, що в українському сегменті церемоній та відзнак з’явилася така подія як Fin Blogger Award. Хоча у нашому фінансовому океані не так багато людей цікавляться інвестуванням, я вважаю, що ця подія пропагує ідею нормального розумного збагачення кожного з нас», — заявив переможець на сцені під час вручення нагороди.

«Коли ви робите таку мету загальнодоступною і за вами постійно спостерігають — вам важче не виконати обіцяне. Тобто аудиторія дуже мотивує. Таким чином, якщо ми всі можемо десь дати слабинку і захотіти зійти зі шляху, саме публічність каналу призводить до того, що ми продовжуємо вже 5-й рік демонструвати успіхи та факапи, йдучи цим шляхом», — зазначив Мирослав Король.

Довідка Finance.ua:

● Мирослав Король — автор та ведучий проєкту «Мільйонер за 7 років» на YouTube. За освітою — юрист, але відійшов від адвокатської практики та зосередився на інвестиціях та освітленні їх тонкощів на YouTube-каналі;

● загальний концепт каналу, як зрозуміло з його назви, полягає в отриманні відповіді на питання — чи можна сформувати капітал в 1 млн доларів на інвестиціях у різні активи за 7 років;

● за словами Мирослава Короля, у його інвестиційному портфелі містяться різноманітні активи — від акцій на фондовому ринку до криптовалют. За підсумками трьох років проєкту Король більш ніж на 20% підійшов ближче до бажаного результату в 1 млн доларів.

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