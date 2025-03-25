Головна подія року у сфері корпоративної безпеки: Business Security Evolution Conference відбудеться у Києві 3 квітня 2025 року — Finance.ua
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Головна подія року у сфері корпоративної безпеки: Business Security Evolution Conference відбудеться у Києві 3 квітня 2025 року

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Головна подія року у сфері корпоративної безпеки: Business Security Evolution Conference відбудеться у Києві 3 квітня 2025 року
Головна подія року у сфері корпоративної безпеки: Business Security Evolution Conference відбудеться у Києві 3 квітня 2025 року
Business Security Evolution Conference: головна подія року у сфері корпоративної безпеки, організатор конференції SB-Club — бізнес-спільнота для керівників служб безпеки.
Місце: КВЦ «Парковий», Київ
Дата: 3 квітня 2025
Реєстрація: 9.00
Початок: 10.00
Business Security Evolution Conference — це унікальний захід, який об’єднує провідних експертів у сфері корпоративної безпеки, власників бізнесу, топменеджерів та керівників служб безпеки. Конференція присвячена аналізу сучасних загроз для бізнесу та обговоренню новітніх методів захисту компаній в умовах нестабільності.
Головні теми конференції:
• Тренди корпоративної безпеки у 2025 роках.
Інновації у фізичній безпеці: сучасні системи охорони, броньовані рішення для бізнесу.
• Юридичні аспекти захисту бізнесу: договірна безпека, захист від рейдерських атак, правові механізми роботи з правоохоронними органами.
• Кібербезпека та захист інформації від промислового шпигунства.
Чому варто відвідати Business Security Evolution Conference?
• Обмін досвідом із лідерами ринку — учасники отримують ексклюзивні знання та можливість напряму спілкуватися з експертами.
• Практичні кейси — доповіді будуть засновані на реальних ситуаціях, які відбувалися в Україні та світі.
• Нетворкінг — можливість знайти нових партнерів і зміцнити ділові зв’язки в сфері безпеки.
Конференція Business Security Evolution — це не просто захід, а платформа для створення ефективної системи захисту бізнесу. В умовах сучасних викликів вона допоможе компаніям адаптуватися до нових реалій та вибудувати стійку безпекову стратегію.
Деталі і реєстрація за цим посиланням
За матеріалами:
Finance.ua
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