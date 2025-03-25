Головна подія року у сфері корпоративної безпеки: Business Security Evolution Conference відбудеться у Києві 3 квітня 2025 року — Finance.ua

Головна подія року у сфері корпоративної безпеки: Business Security Evolution Conference відбудеться у Києві 3 квітня 2025 року Сьогодні 09:35

Головна подія року у сфері корпоративної безпеки: Business Security Evolution Conference відбудеться у Києві 3 квітня 2025 року

Business Security Evolution Conference: головна подія року у сфері корпоративної безпеки, організатор конференції SB-Club — бізнес-спільнота для керівників служб безпеки.

Місце: КВЦ «Парковий», Київ

Дата: 3 квітня 2025

Реєстрація: 9.00

Початок: 10.00

Business Security Evolution Conference — це унікальний захід, який об’єднує провідних експертів у сфері корпоративної безпеки, власників бізнесу, топменеджерів та керівників служб безпеки. Конференція присвячена аналізу сучасних загроз для бізнесу та обговоренню новітніх методів захисту компаній в умовах нестабільності.

Головні теми конференції:

• Тренди корпоративної безпеки у 2025 роках.

• Інновації у фізичній безпеці: сучасні системи охорони, броньовані рішення для бізнесу.

• Юридичні аспекти захисту бізнесу: договірна безпека, захист від рейдерських атак, правові механізми роботи з правоохоронними органами.

• Кібербезпека та захист інформації від промислового шпигунства.

Чому варто відвідати Business Security Evolution Conference?

• Обмін досвідом із лідерами ринку — учасники отримують ексклюзивні знання та можливість напряму спілкуватися з експертами.

• Практичні кейси — доповіді будуть засновані на реальних ситуаціях, які відбувалися в Україні та світі.

• Нетворкінг — можливість знайти нових партнерів і зміцнити ділові зв’язки в сфері безпеки.

Конференція Business Security Evolution — це не просто захід, а платформа для створення ефективної системи захисту бізнесу. В умовах сучасних викликів вона допоможе компаніям адаптуватися до нових реалій та вибудувати стійку безпекову стратегію.

Деталі і реєстрація за цим посиланням

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