Головна конференція для інвесторів «Жити на відсотки» розкрила програму 2025 року: деталі Сьогодні 11:35

Головна конференція для інвесторів «Жити на відсотки» розкрила програму 2025 року: деталі

Стала відома програма конференції «Жити на відсотки», учасники якої дізнаються все і трохи більше про дієві інвестиційні інструменти. Захід пройде вже 8 листопада у Києві, тож в охочих долучитися до івенту ще є нагода встигнути в останній вагон та купити квитки. Ми ж розкажемо, на які теми та спікерів чекати цьогоріч.

Детальніше про програму «Жити на відсотки»

Конференція стане корисною як для інвесторів-практиків, так і для новачків, які хочуть спробувати свої сили. Експерти розкажуть, як зробити так, щоб гроші працювали, поки ви відпочиваєте.

Теми «Жити на відсотки-2025» будуть присвячені розбору реальних кейсів та стратегій від досвідчених інвесторів, особливостей українського та світового ринку, а ще — огляду сучасних інвестиційних проєктів та інструментів.

Серед спікерів, які виступлять на конференції:

Артур Лупашко, засновник групи компаній Ribas Hotels Group;

Тарас Гук, роздрібний інвестор;

Руслан Линник, керуючий партнер фонду Majinx Capital

Олена Унаньян, директорка з розвитку бізнесу ЛУН

Дмитро Карпіловський, засновник найбільшої в Україні спільноти інвесторів УкрІнвестКлуб;

Тарас Кіріченко, засновник Asset Management Europe.

Експерти готують як соло-виступи, так і планують долучитися до дискусій. Ось декілька тем, які розкриють на цьогорічній конференції:

Дискусія: Які інвестиції обирають найсильніші підприємці України в 2025 році

Борговий ринок України: як заробляти з помірним ризиком

Як діяти в період волатильності на фондовому ринку.

Топ-стратегії у крипті: як інвестують ті, хто заробляє

Аналітика ринку житлової нерухомості: ціни, тренди, прогнози

Колекційні монети: як хобі перетворюється на прибуткову інвестицію

Великий ризик — великі прибутки: стратегія венчурних інвестицій

Повний перелік спікерів і програма заходу за посиланням

Де і як купити квитки

Придбати квитки на конференцію «Жити на відсотки» можна на офіційному сайті заходу. Долучитися можливо як онлайн, так і офлайн.

Перевага офлайн-участі — д​оступ до експо зони з інвестиційними пропозиціями

та участь в розіграші призів від організаторів та партнерів. А ще кава та чай зі смаколиками протягом дня і можливість поспілкуватися з експертами особисто у зоні нетворкінгу за келихом вина.

Важливо: за жодних обставин проведення конференції не буде перенесено. У разі потреби (у випадку повітряної тривоги), на локації є надійне укриття.

Кілька слів про партнерів

Партнерами конференції «Жити на відсотки» цьогоріч виступають активні учасники українського інвестиційного ринку, які власними кейсами роблять пасивні інвестиції ще доступнішими та зрозумілішими.

Зокрема, партнером заходу є сервіс земельних інвестицій Zeminvest — земельний інвестиційний фонд, який допомагає з купівлею, управлінням та продажем. Компанія гарантує щорічні виплати доходу від інвестицій (орендну плату) та капіталізацію 8% річних протягом перших 3-х років перебування в інвестиції.

Ще один партнер конференції — Група ICU. Це незалежна інвестиційна група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними та фінтех-інвестиціями. Вже понад 15 років ICU є провідною компанією з управління активами в Україні та найбільшим брокером на українському ринку державних облігацій.

Допомагає з проведенням «Жити на відсотки» цьогоріч і Біржовий університет — єдиний в Україні навчальний центр із 5-рівневою системою курсів для інвесторів, де українців навчають професійно навчають інвестувати та заробляти на фондовому ринку.

Партнером також виступив S1 REIT — інвестиційний інструмент від девелопера Standard One, який робить інвестування у дохідну нерухомість S1 доступним та зручним у форматі співвласництва готового орендного бізнесу.

Організатори конференції — сайти Finance.ua та «Мінфін» — щиро вдячні за підтримку та допомогу в проведенні головної конференції року для інвесторів «Жити на відсотки» 2025.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.