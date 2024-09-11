Головна конференція для інвесторів «Жити на відсотки» повертається — як і хто може долучитися — Finance.ua
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Головна конференція для інвесторів «Жити на відсотки» повертається — як і хто може долучитися

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Головна конференція для інвесторів «Жити на відсотки» повертається — як і хто може долучитися
Головна конференція для інвесторів «Жити на відсотки» повертається — як і хто може долучитися
Конференція «Жити на відсотки» відбудеться в Chamber Plaza у Києві 9 листопада. На учасників заходу чекають жваві дискусії, нові знайомства та інвесторські інсайди. Можливості для інвестицій зможуть побачити навіть найбільші скептики. Зацікавило? Тоді розповідаємо детальніше.

Для кого ця конференція?

Захід стане в нагоді як тим, хто вже інвестує, так і для тих, хто тільки збирається це робити. Якщо ви вже добре знаєте, як накопичувати гроші, а тепер хочете навчитися їх примножити, тоді цей захід точно для вас.
Конференція «Жити на відсотки» збере в одному місці:
  • фінансистів;
  • інвесторів;
  • відомих бізнесменів;
  • лідерів думок;
  • тих, хто хоче орієнтуватися в інвестиційних трендах.

Що чекає на учасників конференції?

На конференції протягом цілого дня виступатимуть лідери думок у сфері інвестицій, а всі охочі зможуть долучитися до дискусій. Говоритимуть про ефективні стратегії інвестування, підходи до аналізу пропозицій, а також розповідатимуть як убезпечити себе від помилок тим, хто лише ступає на інвестиційний шлях.
Учасники зможуть розширити свої знання у найрізноманітніших варіантах інвестування — агро, земля, облігації та багато інших. Як для новачків, так і для інвесторів з досвідом участь у конференції «Жити на відсотки» — гарна нагода навчитися чомусь новому.
Також в межах заходу відбудеться нетворкінг, де всі учасники та гості зможуть поспілкуватися та поділитися своїм досвідом, а ще — завести нові знайомства, побудувати нові зв’язки та знайти потенційних партнерів для інвестування. Захід добре підійде навіть для інтровертів, адже всі учасники цієї події — однодумці, яких цікавить спільна тема, До речі, на всіх учасників заходу чекає фуршет зі смаколиками та алкогольними напоями.
Важливо: приміщення, в якому буде відбуватися захід, оснащене укриттям для безпеки усіх учасників.

Як стати партнером?

Один із варіантів участі у конференції «Жити на відсотки» — стати партнером заходу. Це досить престижно, адже конференція проводиться вже декілька років поспіль і вона традиційно на вустах українських інвесторів. До того ж серед партнерів конференцій попередніх років були лідери інвестиційного ринку України — компанії Zeminvest, Біржовий університет, Inzhur, Твоє Коло, Fondexx та інші.
Що дає участь у конференції для партнерів? Переваг чимало, серед них:
  • можливість розказати про свій проєкт у межах заходу, у зонах стендів та нетворкінгу;
  • можливість наживо презентувати послуги своїй потенційній аудиторії;
  • можливість розширити базу клієнтів;
  • можливість презентувати успішні кейси своєї компанії;
  • можливість поділитися своїм досвідом, організувавши виступ спікера від своєї компанії на конференції.
Якщо ви бажаєте долучитися до такої співпраці, слід звернутися до нашого незмінного керівника та організатора Дмитра Бараниченка.

З нетерпінням чекаємо на конференції «Жити на відсотки 2024»!

За матеріалами:
Finance.ua
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