Голова SoftServe заявив про перелом на ринку праці в IT — Finance.ua

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Голова SoftServe заявив про перелом на ринку праці в IT

Особисті фінанси
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Голова SoftServe заявив про перелом на ринку праці в IT
Голова SoftServe заявив про перелом на ринку праці в IT
Ринок праці в українському секторі IT відреагував як на погіршення глобальної ситуації в секторі зі скороченням інвестицій, так і на неготовність нових клієнтів користуватися послугами українських IT-компаній в умовах війни.
Про це повідомив співзасновник і член ради директорів SoftServe Тарас Кицмей.
«Був завжди ринок працівника: 3-5 вакансій на працівника, а зараз навпаки — 1 вакансія на 3-5 працівників», — сказав він на «Саміті експортерів», організованому виданням «Форбс Україна» в Києві.
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Кицмей зазначив, що нові клієнти майже не приходять в Україну, оскільки вважають на тлі новин у світових ЗМІ високими ризики бізнесу з Україною і мають можливості працювати з компаніями з інших країн.
Нагадаємо, Макс Іщенко, засновник порталу DOU та сайту з пошуку роботи в IT Djinni опублікував власний прогноз щодо українського IT-ринку на 2023 рік.«Якщо дуже коротко: буде гірше. Цей рік буде навіть складніший, ніж 2022-й», — заявив він.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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