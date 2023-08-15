Голова правління Сенс Банку пішов у відставку — Finance.ua

Голова правління Сенс Банку пішов у відставку
Голова правління АТ «Сенс Банк» Дмитро Кузьмін подав у відставку.
Про це повідомляє пресслужба Сенс Банку.
«Голова правління, пан Дмитро Кузьмін, подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин. Наглядова рада прийняла його відставку», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що заступник голови правління Олена Зубченко була призначена тимчасово виконуючою обов’язки голови правління для забезпечення безперебійної роботи банку.
Наглядова рада розпочне процес відбору та призначення нового постійного голови правління якнайшвидше, заявляють у банку.
Довідка Finance.ua:
- 20 липня правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку системно важливий банк АТ «Сенс Банк» та звернулося з пропозицією до Кабінету Міністрів щодо участі держави в цій процедурі;
- Кабінет Міністрів прийняв рішення про участь держави у виведенні з ринку АТ «Сенс Банк». Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 липня уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого Акціонерного товариства «Сенс Банк», згідно з яким банк переходить у власність держави;
- у НБУ 22 липня повідомили, що головою правління АТ «Сенс Банк» визначено Дмитра Кузьміна.
Детально про те, що сталося, чому ребрендинг не допоміг і хто очолить державний «Сенс Банк» — з’ясовували у статті.
Ребрендинг не врятував: Сенс Банк переходить державі
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