Голова "Нафтогазу" розкритикував місцеву владу за рішення розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери — Finance.ua

Голова "Нафтогазу" розкритикував місцеву владу за рішення розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери Вчора 18:20 — Казна та Політика

Голова "Нафтогазу" розкритикував місцеву владу за рішення розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко розкритикував рішення місцевої влади передчасно розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери, тоді як погодні умови дають змогу розпочати його з листопада.

«У Києві тепла і сонячна погода. Вдень до +19. Тільки початок жовтня, а місцеві органи влади в українських містах приймають рішення, щоб тепловики вже включали опалення. Якби тепловики купували газ за ринковою ціною і повністю розраховувалися б за нього, це була б інша ситуація», — написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Вітренко нагадав, що «Нафтогаз» продає газ тепловикам для потреб населення за 7,4 грн/куб. м, тоді як ціна імпортованого газу доходить до 100 грн. Водночас українського видобутку не вистачає, щоб покрити споживання населення і компаній, які технічно забезпечують населення теплом і газом, а обсяги, яких не вистачає, НАК доводиться імпортувати за високими цінами.

«Тому зменшення споживання природного газу, його економія — це суттєва допомога Україні. Погодні умови дозволяють почати опалювальний сезон з листопада. Це дуже допомогло б країні менше закуповувати імпортованого газу по 100 грн за кубометр і витрачати ці кошти на армію, щоб пришвидшити нашу перемогу!» — резюмував голова «Нафтогазу».

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив , що опалювальний сезон для закладів соціальної сфери в Києві розпочнеться в п’ятницю. Об’єкти підключатимуть до тепла індивідуально — за заявками їхніх керівників.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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