Голова комітету Ради назвала умови, за яких не вистачить коштів на оборону в держбюджеті-2025 — Finance.ua

Голова комітету Ради назвала умови, за яких не вистачить коштів на оборону в держбюджеті-2025 Сьогодні 09:11

Голова комітету Ради назвала умови, за яких не вистачить коштів на оборону в держбюджеті-2025

Якщо зміниться інтенсивність бойових дій, будуть величезні перебої з постачанням зброї від міжнародних партнерів, то потрібно буде вносити зміни до державного бюджету 2025 року на оборону.

Про це повідомила народна депутатка, голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі телемарафону.

Підласа прокоментувала, на скільки добре передбачені видатки на оборону у держбюджеті на 2025 рік та, чи не опиниться Україна знову посеред року в ситуації, коли потрібно додатково ще 500 млрд голосувати у ВР.

Читайте також Міноборони хоче відійти від «бусифікації»: мають нові пропозиції щодо мобілізації

«Якщо драматично зміняться умови на полі бою, або інтенсивність бойових дій, або будуть величезні перебої з постачанням зброї від наших міжнародних партнерів, то ми будемо вимушені вносити зміни до державного бюджету. Але, якщо умови залишаться такими, як в цьому році, або інтенсивність бойових дій буде знижуватися, або ми нарешті здобудемо перемогу, тоді звісно коштів, які передбачені на 2025 рік вистачить», — сказала Підласа.

Вона зазначила, що передбачено наступного року понад 2,2 трлн грн на потреби безпеки та оборони, що більше навіть ніж очікувані фактичні видатки цього року.

Мінфін повідомляв днями, що за січень-жовтень 2024 року Україна витратила 1,6 трлн грн на сектор безпеки і оборони, що становить більше ніж половину загального фонду держбюджету.

«На 2025 рік ми закладаємо ймовірність, що бойові дії триватимуть весь рік, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій», — заявила Підласа.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.