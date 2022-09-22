Хмельницький розповів, що може впливати на економічний розвиток України — Finance.ua
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Хмельницький розповів, що може впливати на економічний розвиток України

Казна та Політика
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Про умови для розвитку України в складні часи та про кредитування бізнесу розповів український підприємець, засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький на конференції Global Outlook: Wartime Economic Forecasts, що відбулася 20 вересня в Києві.
«На економічний розвиток України буде впливати багато чинників, але, на мою думку, найбільше це — виробництво та інновації. Без виробництва та ефективних робочих місць успішну країну неможливо побудувати. Освіта також дуже важлива. Але освіта — це зміна поколінь, на це треба 20-40 років», — зазначив він.
Виробництво. Як зазначив Хмельницький, за умов «коли я будую завод два три роки, а банк буде видавати під 6% кредит — то ми побудуємо заводи, невеликі виробництва (як в Китаї та Туреччині), але для цього треба 10-15 років. Так це працює. Мені приємно що влада прислуховується до бізнесу. Сьогодні кажуть, щоб виробництво було в нашій країні, треба стимули, щоб люди залишалися, щоб були робочі місця».
За словами Хмельницького, якщо ми сьогодні зробимо умови для наших виробників і вони залишаться в Україні, через деякий час компанії будуть у нас виготовляти продукцію, тоді Україна буде розвиватись і рухатись вперед.
"Що таке економічне зростання — людина отримує зарплату, іде в магазин купує продукцію, попит починається і починається випуск іншої продукції, й тому подібне. А якщо людина не отримує зарплату, то немає і попиту.
Сьогодні кажуть про те, що ІТ бізнес зростає, але 57 тис. ІТ-шників переїхало за кордон. Тобто вони не беруть кредити в банку, не оплачують покупки... це нічого не дає.
Зростання в Україні буде, але не швидко. Якщо ми об’єднаємося і якщо будуть правила, допомога, то я думаю 15-20 років і ми це відчуємо", — каже Хмельницький.
Про свої бізнеси. Зі слів Василя Хмельницького:
  • 20% бізнесу вже закрили;
  • 60% на сьогодні збиткові;
  • 20% прибуткові, хоча мають не той прибуток, що до війни.
«Наприклад, „Жуляни“ я не можу закрити. Бо люди розійдуться, а це спеціалісти, таких на ринку потім не набрати. То ми їх поки підтримуємо. А от „Біофарма“ прибуткова, хоча на 50% обсяг скоротився, але 50% працює. Раніше у компанії був прибуток 25%, нині 5%, але вона працює», — стверджує Хмельницький.
Як повернути назад тих людей, що виїхали за кордон?
«По перше, вже багато повернулось. З 5 мільйонів, що виїхало раніше, напевно, півтора вже повернулося. Я бачу це по Києву. Люди що повернулися засумували за нашим сервісом: за нашими кращими ресторанами, готелями, послугами зв’язку, банками. Я впевнений і вірю, що в Україні є ефективне майбутнє. Сьогодні й держава й підприємці по-іншому починають думати, приймати рішення, підтримувати бізнес. Держава зробила пільги для виробництва. Видають кредити під 5-8 відсотків... Тому шлях правильний, однак це не може бути швидко», — резюмував засновник холдингової компанії UFuture.
За матеріалами:
Finance.ua
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