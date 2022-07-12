HMD представила три нові телефони Nokia (фото, ціна) — Finance.ua

HMD представила три нові телефони Nokia (фото, ціна) Вчора 23:34 — Фондовий ринок

Компанія HMD Global, що має права на бренд Nokia, анонсувала сьогодні відразу три «фічерфони» Nokia 8210 4G, Nokia 2660 Flip, Nokia 5710 XpressAudio та 8-дюймовий Android-планшет Nokia T10.

Модель Nokia 8210 4G є переосмисленням культової класики Nokia 8210, представленої в далекому 1999 році. Моноблок зберіг основні деталі дизайну, але отримав великий 2,8-дюймовий дисплей, підтримку 4G (VoLTE) і карток пам’яті MicroSD (до 32 ГБ).

У перелік особливостей входить вбудований MP3-плеєр, FM Radio та гра Змійка. Але найголовніше — від знімної батареї на 1450 мАг телефон може працювати до 6 годин у режимі безперервної розмови або до 19 днів у режимі standby.

Головною особливістю моделі Nokia 5710 XpressAudio виступають «вбудовані» бездротові навушники. Взявши за основу напрацювання моделі Nokia 5310, розробники додали в корпус спеціальну нішу для навушників. Прихований за кришкою-слайдером відділ дозволяє не тільки зберігати навушники-вкладиші, щоб не загубити їх, а й заряджати акумулятори.

Вже за назвою нової моделі Nokia 2660 Flip зрозуміло, що йдеться про розкладачку. Телефон орієнтований на шанувальників саме такого формату, він містить великі цифрові клавіші, виділену кнопку для термінового виклику рідних, а процес зарядки істотно спрощений за рахунок док-станції (користувачам старшого віку не доведеться довго шукати і вставляти зарядний кабель — достатньо покласти телефон на підставку).

Планшет Nokia T10 виконаний у досить компактному 8-дюймовому форматі (роздільна здатність 1280×800 пікселів), а його полімерний корпус з нанотекстурою стійкий до подряпин. Модель заснована на восьмиядерному чипсеті Unisoc T606 з двома продуктивними ядрами Cortex-A75 та шістьма енергоефективними ядрами Cortex A-55. Залежно від конфігурації обсяг ОЗП може становити 3 або 4 ГБ, а ємність сховища — 32 або 64 ГБ (плюс MicroSD).

Пристрій отримав стереодинаміки, основну камеру на 8 Мп, фронтальну на 2 Мп, аудіроз’єм 3,5 мм, а також модулі Wi-Fi 802.11 g/n/ac, Bluetooth 5.0 та LTE. Обсяг батареї становить 5250 мАг, заряджати її можна за допомогою порту USB-C (підтримується потужність 10 Вт).

Ціна

Усі чотири новинки надійдуть у продаж у Європі вже в поточному місяці, при цьому їх вартість складе:

Nokia 8210 4G — 59 євро;

Nokia 2660 Flip — 59 євро;

Nokia 5710 XpressAudio — 69 євро;

Nokia T10 — 159 євро (Wi-Fi, 3/32 ГБ)

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