HMD готує свій перший флагманський смартфон — Finance.ua

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HMD готує свій перший флагманський смартфон

Технології&Авто
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HMD готує свій перший флагманський смартфон
HMD готує свій перший флагманський смартфон
Компанія HMD, відома своїми бюджетними смартфонами, готується випустити перший пристрій з висококласними характеристиками. Інсайдер @smashx60 у соціальній мережі Х розкрив подробиці про модель, яка матиме кодову назву Moon Knight і номер TA-1691.
Одна з головних характеристик новинки — P-OLED дисплей з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 144 Гц. Це означає, що користувачі отримають чудову якість зображення та плавність роботи пристрою.
Смартфон отримає процесор Snapdragon 8s Gen 3, який забезпечить високу продуктивність. Хоча цей процесор не є повністю флагманським, він наближається до таких потужних моделей, як Snapdragon 8 Gen 3, що використовується у флагманах.
Пристрій буде оснащений камерою з чотирма модулями, що дасть можливість робити високоякісні фотографії. Крім того, стереодинаміки забезпечать якісний звук для перегляду відео чи ігор. Модель також підтримуватиме мережі 5G, що є стандартом для сучасних смартфонів.
Іншою цікавою особливістю стане наявність конекторів POGO Pin, які можуть використовуватися для підключення додаткових аксесуарів або зарядних пристроїв.
Смартфон отримає алюмінієву рамку, що додасть йому преміального вигляду і покращить міцність конструкції. Це ще один знак того, що HMD прагне вивести свою новинку на рівень з іншими топовими смартфонами.
Поки що немає офіційної інформації про дату анонсу чи інші характеристики смартфона Moon Knight, але інсайдери продовжують слідкувати за розвитком подій. Якщо HMD вдасться випустити пристрій із такими параметрами, це може стати значущим кроком вперед для бренду на ринку висококласних смартфонів.
За матеріалами:
ITsider.
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