Глобальні доходи від кіберспорту вперше сягнуть 1 млрд доларів (дослідження) — Finance.ua

Глобальні доходи від кіберспорту вперше сягнуть 1 млрд доларів (дослідження) Сьогодні 02:10 — Технології&Авто

Глобальні доходи від кіберспорту вперше сягнуть 1 млрд доларів (дослідження)

Глобальні доходи від маркетингу в сфері кіберспорту у 2025 році вперше перевищать позначку в 1 млрд доларів.

Про це свідчить дослідження Statista Market Insights.

За інформацією аналітиків, доходи у кіберспорті демонструють стабільне зростання: ще у 2017 році загальні доходи складали 339,3 млн доларів, а вже у 2024 році вони зросли до 982,8 млн доларів.

«Це зростання показує, що кіберспорт більше не є нішевим. Статистика кіберспортивного маркетингу за 2025 рік відображає, що бренди вкладають реальні гроші в кампанії, які виходять за рамки простого охоплення аудиторії. Вони зосереджуються на контент-маркетингу в кіберспорті, об’єднуються з творцями та створюють досвід», — зазначається у звіті.

Молоді вболівальники все ще є основою кіберспорту.

У середині 2024 року 31% людей віком 18−29 років заявили, що цікавляться кіберспортом — це більше, ніж у 2021 році, коли цей показник становив 27%. Аудиторія в цій віковій групі також залишалася високою: 10−12% регулярно дивляться змагання із кіберспорту протягом кількох років.

Для порівняння, інтерес серед дорослих досяг піку в 19% на початку 2024 року, а потім дещо знизився. Це означає, що розрив між молодшими фанатами та широкою публікою зріс з 11% до 14%.

Для маркетологів такий розподіл є дуже показовим, оскільки він фіксує, що кіберспорт все ще є одним із найкращих способів охопити покоління Z. Ці фанати дивляться трансляції кіберспорту, стежать за своїми улюбленими командами та щодня взаємодіють з ігровим контентом.

Прогнози

Очікується, що спонсорство та реклама в кіберспорті зростатимуть протягом наступних кількох років. Згідно зі статистикою кіберспортивного маркетингу за 2025 рік, дохід сягне 1,06 млрд доларів.

Вже наступного року він може зрости до 1,11 млрд доларів. У 2027 році прогнозується, що він досягне 1,16 млрд доларів, а потім зросте до 1,21 млрд доларів у 2028 році. До 2029 року загальний дохід від кіберспорту від спонсорства, реклами та активації брендів може зрости до 1,26 млрд доларів.

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