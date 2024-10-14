Глава МОН відповів, скільки потрібно грошей для підвищення зарплати всім освітянам — Finance.ua
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Глава МОН відповів, скільки потрібно грошей для підвищення зарплати всім освітянам

Казна та Політика
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Глава МОН відповів, скільки потрібно грошей для підвищення зарплати всім освітянам
Глава МОН відповів, скільки потрібно грошей для підвищення зарплати всім освітянам
В Україні для підвищення заробітної плати всім освітянам необхідно додатково знайти 270 млрд гривень фінансування.
Про це заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю. Трансляцію вів у своєму YouTube нардеп Олексій Гончаренко.
За словами глави МОН, питання підвищення зарплат працівникам освіти, яке передбачене статтею 61 заключних положень закону «Про освіту», передбачає підвищення для всіх освітян.
«Це правильно і справедливо. Але на це підвищення країні необхідно на сьогодні 270 млрд грн. додатково», — сказав він.
Лісовий додав, що на сьогодні таких коштів немає, але Міносвіти розробило кілька сценаріїв підвищення заробітних плат для вчителів, у тому числі й поетапне. Для реалізації такого сценарію необхідно отримати додатково хоча б 80 млрд грн.
Міністр зазначив, що на сьогодні витрати на зарплати освітянам фінансуються за рахунок донорів та партнерів.
Однак, за його словами, першим пріоритетом для міністерства та уряду є безпека дітей під час навчання та витрати на це.
За матеріалами:
Слово і Діло
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