Глава МОН відповів, скільки потрібно грошей для підвищення зарплати всім освітянам — Finance.ua

Глава МОН відповів, скільки потрібно грошей для підвищення зарплати всім освітянам Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

Глава МОН відповів, скільки потрібно грошей для підвищення зарплати всім освітянам

В Україні для підвищення заробітної плати всім освітянам необхідно додатково знайти 270 млрд гривень фінансування.

Про це заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю. Трансляцію вів у своєму YouTube нардеп Олексій Гончаренко.

За словами глави МОН, питання підвищення зарплат працівникам освіти, яке передбачене статтею 61 заключних положень закону «Про освіту», передбачає підвищення для всіх освітян.

«Це правильно і справедливо. Але на це підвищення країні необхідно на сьогодні 270 млрд грн. додатково», — сказав він.

Лісовий додав, що на сьогодні таких коштів немає, але Міносвіти розробило кілька сценаріїв підвищення заробітних плат для вчителів, у тому числі й поетапне. Для реалізації такого сценарію необхідно отримати додатково хоча б 80 млрд грн.

Міністр зазначив, що на сьогодні витрати на зарплати освітянам фінансуються за рахунок донорів та партнерів.

Однак, за його словами, першим пріоритетом для міністерства та уряду є безпека дітей під час навчання та витрати на це.

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