Глава Мінфіну заявляє про ризики фінансування в січні-лютому та активізацію внутрішніх ресурсів — Finance.ua
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Глава Мінфіну заявляє про ризики фінансування в січні-лютому та активізацію внутрішніх ресурсів

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Міністр фінансів України Сергій Марченко заявляє про ризики фінансування державного бюджету в січні-лютому-2024 року, для покриття бюджетних видатків міністерство планує активізацію внутрішніх ресурсів.
«Ризики у нас є в січні-лютому. На жаль, у січні-лютому рішень, які ухвалені партнерами, недостатньо (для фінансування потреб бюджету на цей період — ІФ-У), щоб ми самостійно могли впоратися. Тому в нас наразі працює механізм плану Б», — сказав Марченко в четвер, виступаючи на огляді макроекономічних прогнозів на 2024 рік від Центру економічних стратегій.
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«Ми максимально наближатимемо ті ресурси, які ми можемо наблизити, на січень-лютий», — додав він.
Серед таких заходів міністр фінансів назвав авансову сплату дивідендів держкомпаній, а також збільшення обсягу запозичень на внутрішньому ринку.
«Ситуація не критична, але є розуміння того, що в цей період нам потрібно максимально покладатися на внутрішній ресурс», — зазначив глава Мінфіну.
При цьому він зазначив, що міністерство працює в кооперації з Національним банком.
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Він також зауважив, що потенційним ризиком на наступний рік є ризик збільшувати видатки держбюджету на 2025 рік. За його словами, Україна передбачила в законі про держбюджет на наступний рік максимум, який могла виділити на сектор оборони та безпеки.
«Якщо не буде особливостей, то ситуація під контролем і ми можемо все профінансувати. Але найбільшу невизначеність нам формує сектор безпеки та оборони. Ми не можемо знати наперед, у який момент там чогось не вистачить. Занадто багато запитань щодо ефективності використання коштів саме за цим напрямом», — сказав Марченко.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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