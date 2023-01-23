Глава JPMorgan засумнівався в реальності емісії Bitcoin — Finance.ua

Глава JPMorgan засумнівався в реальності емісії Bitcoin Сьогодні 19:47 — Криптовалюта

Глава JPMorgan засумнівався в реальності емісії Bitcoin

Очільник найбільшого американського банку JPMorgan Джеймі Даймон в ефірі CNBС заявив, що сумнівається в реальності обмеження емісії Bitcoin 21 млн монет.

"Може, воно дійде до 21 млн, і з’явиться фотографія Сатоші, де він сміється над усіма вами",— припустив він.

Decrypt нагадали, що в жовтні 2022 року топменеджер висловив скепсис щодо закладеного в алгоритм першої криптовалюти коду.

Технічний директор стартапу Casa Джеймсон Лопп підкреслив, що обмеження пропозиції Bitcoin забезпечується всього п’ятьма рядками коду. Він відкритий для вивчення та переконатися в його коректності може будь-хто, заявив він.

З урахуванням запрограмованих халвінгів досягнення значення 21 млн має відбутися до 2141 року, пояснив розробник Bitcoin Core Люк Деш-молодший.

Раніше аналітик Blockworks Ден Сміт назвав поточну модель Bitcoin нестійкою, що знижує шанси цифрового золота стати світовою резервною валютою. Причина у низькій частці надходжень від транзакцій у загальному доході біткоїн-майнерів, зазначив він.

Forklog За матеріалами:

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