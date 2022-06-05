Глава Ford передрікає швидке здешевлення електромобілів — Finance.ua

Глава Ford передрікає швидке здешевлення електромобілів

Зараз електромобілі коштують у півтора-два рази дорожче за свої аналоги з традиційними двигунами, але незабаром ситуація зміниться, упевнений глава Ford.

Генеральний директор Ford Джим Фарлі заявив, що вартість електромобілів найближчим часом має скоротитися в середньому до $25 тис. При цьому середня собівартість складатиме приблизно $18 тис.

Глава Ford упевнений, що незабаром виробники електромобілів розгорнуть справжні цінові війни, що призведе до різкого здешевлення машин. «Я вважаю, що наша галузь безперечно рухається до величезної цінової війни», — сказав Фарлі на конференції Bernstein Strategic Decisions Conference у Нью-Йорку (цитата з Washington post).

Фарлі зазначив, що в даний час виробництво електромобіля все ще обходиться набагато дорожче, ніж випуск автомобіля з традиційним двигуном. Наприклад, електричний кросовер Mustang Mach-E коштує близько $44 тис., причому одна тільки батарея коштує $18 тис., а зарядний пристрій — ще $3 тис. При цьому схожий за габаритами та оснащенням Ford Edge коштує $25 тис.

Однак Джим Фарлі запевняє, що скоро ціна на електромобілі піде вниз: це станеться через появу нових за своїм складом акумуляторів, в яких буде менше дорогих і дефіцитних металів, таких як літій, нікель та кобальт.

Крім того, за словами Фарлі, для збирання електромобілів потрібно менше часу та праці, що заощадить більше грошей. «Половина пристроїв, половина робочих місць, половина зварних швів, на 20% менше кріплення», — пояснив глава Ford.

Знизити ціни, на його думку, допоможе зменшення витрат на дистрибуцію. Цього можна досягти за рахунок скорочення витрат на підтримку великої кількості машин на дилерських складах та зменшення витрат на рекламу. Адже зараз на рекламу у Ford витрачається близько $500-600 за кожен проданий автомобіль.

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