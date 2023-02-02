Hitachi Energy пішла з рф — Finance.ua

Hitachi Energy пішла з рф 02.02.2023, 00:40 — Фондовий ринок

Hitachi Energy пішла з рф

Hitachi Energy оголосила про вихід із ринку країни-окупанта та повідомила про завершення продажу активів у росії. Компанія отримала всі необхідні договори для виходу із ринку країни-агресора.

Про це йдеться в заяві компанії.

Нова компанія працюватиме незалежно в кількох місцях у росії та зможе вести бізнес з місцевим персоналом, який працював у галузі електромереж протягом тривалого часу. Надалі вся діяльність Hitachi Energy, пов’язана з росією, буде припинена, а ділові відносини між Hitachi Energy і новою місцевою компанією здійснюватимуться як між незалежними суб’єктами.

Hitachi Energy було створено у 2020 році на базі електромережевого бізнесу компанії ABB. Наприкінці 2022 року ABB завершила продаж своїх акцій СП, і Hitachi стала 100% власником компанії.

Консолідований дохід Hitachi за 2021 фінансовий рік (закінчився 31 березня 2022 року) склав 10 264,6 млрд єн ($84 136 млн), з 853 консолідованими дочірніми компаніями та приблизно 370 000 співробітниками по всьому світу.

На початку повномасштабного вторгнення в Україну компанія заявила, що зупиняє всю виробничу діяльність у росії та припиняє експорт до країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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