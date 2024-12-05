Гібридний формат роботи залишається: як СЕО бачать формат роботи у світі та Україні (опитування) — Finance.ua

Гібридний формат роботи залишається: як СЕО бачать формат роботи у світі та Україні (опитування) Сьогодні 19:06 — Казна та Політика

Гібридний формат роботи залишається: як СЕО бачать формат роботи у світі та Україні (опитування)

Більшість опитаних керівників та керівниць в Україні (54%) і у світі (59%), розмірковуючи над цілями зростання та трансформації, вважають пріоритетним напрямом інвестування коштів у придбання та впровадження нових технологій радше, ніж у розвиток навичок та можливостей свого персоналу.

Про це йдеться в досліженні kpmg.com , наданому finance.ua.

Погляди на робоче середовище

Однак погляди на робоче середовище у лідерів українського і світового бізнесу відрізняються кардинально.

Українські СЕО підтримують ідею гібридного формату роботи (77%). Цей показник дещо знизився порівняно з опитуванням 2022 року, коли за такий формат проголосувало 88%. Відповідно зросла кількість топменеджерів, які розглядають офісний формат як бажаний, з 5% до 15%.

В опитуванні світових лідерів домінує позиція щодо повернення до традиційного офісного формату: її підтримують 83% респондентів (проти 65% у 2022 році). Гібридний формат допускають лише 13% керівників (проти 28% у 2022 році).

У 2024 році значний вплив на українські компанії має обмін знаннями між працівниками (37%), тоді як розрив в очікуваннях між поколіннями також виявився важливим (33%).

Водночас, глобально найбільший вплив спостерігається через кількість працівників, що виходять на пенсію, та нестачу кваліфікованих кадрів (31%), а також через обмін знаннями (28%).

Ці показники відображають більшу орієнтацію українських компаній на внутрішнє зростання та адаптацію до змін у поколінній структурі робочої сили, в той час як глобальні тренди підкреслюють виклики пов’язані з демографічними змінами та управлінням талантами на фоні швидких соціальних та технологічних трансформацій.

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