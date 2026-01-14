Гібридне авто, незаслужено обділено увагою Сьогодні 22:12 — Технології&Авто

Одними з найпопулярніших гібридних автомобілів у світі залишаються моделі Toyota.

Volvo S90 PHEV. Проте, як пише How-To Geek , є одна гібридна модель, яка незаслужено обділена увагою. Мова йде про

Відзначається, що цей седан є тихим і комфортним автомобілем. Він має стриманий, але стильний дизайн.

Також у виданні похвалили Volvo S90 PHEV за високий рівень практичності. Цей седан має зручні органи керування, а за якістю оздоблення інтер’єру він перевершує багатьох конкурентів.

Ще одним плюсом Volvo S90 PHEV у виданні назвали те, що ця модель може проїхати більше 80 кілометрів виключно на електротязі. Завдяки цьому під час недалеких поїздок можна взагалі не витрачати бензин, достатньо зарядити акумуляторну батарею.

У виданні відзначили, що середня витрата пального Volvo S90 PHEV становить близько 3,5 літра на 100 кілометрів у змішаному циклі. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 4,7 секунди.

Volvo S90 PHEV оснащений 2,0-літровим бензиновим двигуном і електромотором. Сумарна потужність гібридної установки становить 455 к.с. Також седан має повний привід.

УНІАН За матеріалами:

