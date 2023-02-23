Гейтс придбав частку в Heineken за 900 мільйонів доларів — Finance.ua
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Гейтс придбав частку в Heineken за 900 мільйонів доларів

Фондовий ринок
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Гейтс придбав частку в Heineken за 900 мільйонів доларів
Гейтс придбав частку в Heineken за 900 мільйонів доларів
Мільярдер, співзасновник Microsoft Білл Гейтс минулого тижня придбав 3,8% акцій другої найбільшої пивоварної компанії в світі Heineken за 902 млн доларів.
Про це пише Bloomberg.
Гейтс купив 6,65 мільйона акцій Heineken Holding як приватна особа, і ще 4,18 мільйона акцій через свій фонд.
Згідно з підрахунками Bloomberg, акції оцінюються у 848,2 млн євро (902 млн доларів) за ціною закриття торгів на 17 лютого.
Гейтс придбав частку в той самий день, коли Fomento Economico Mexicano SAB оголосив про продаж частини своєї частки в Heineken за 3,7 мільярда євро. Минулого тижня Femsa, відомий мексиканський оператор мережі магазинів «Кока-Кола», оголосила про плани продати свою частку в Heineken після проведення стратегічного аналізу.
Фонд Білла та Мелінди Гейтс також інвестував у нідерландського онлайн-продавця продуктів Picnic BV і володіє 1,34% акцій місцевого виробника добрив OCI NV.
«Фонд вже давно є одним з найпотужніших у світі неприбуткових організацій, в якому працює майже 1 800 осіб, а з 2000 року він витратив майже 80 мільярдів доларів США. Heineken та Фонд Білла та Мелінди Гейтс не одразу відповіли на запит про коментарі», — пише агентство.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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