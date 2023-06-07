Гетманцев звернувся до обмінників щодо комісії за обмін "зношених" купюр — Finance.ua

Гетманцев звернувся до обмінників щодо комісії за обмін "зношених" купюр
Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до валютних обмінників,
в т. ч. банків, щодо запровадження додаткової комісії за обмін «зношених» купюр.
«Друзі, розумію, можливо, у пошуку додаткової маржинальності ви трошки забулися і забули, що в країні війна. Саме тому, напевно, вирішили запровадити додаткову комісію за обмін „зношених“ купюр, серед яких зношеними вважаються навіть помʼяті або з малесенькими цяточками у куточку. Оця цяточка може вам надто дорого коштувати. Якщо точніше — ліцензію», — зазначив він.
За словами Гетманцева, Нацбанк вже займається цією проблемою.
Він попросив громадян повідомляти про факти безпідставної відмови від обміну валют та/або вимагання обмінниками додаткових комісій.
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