Гетманцев звернувся до обмінників щодо комісії за обмін "зношених" купюр — Finance.ua

Гетманцев звернувся до обмінників щодо комісії за обмін "зношених" купюр Сьогодні 15:30 — Валюта

Гетманцев звернувся до обмінників щодо комісії за обмін "зношених" купюр

в т. ч. банків, щодо запровадження додаткової комісії за обмін «зношених» купюр. Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до валютних обмінників,банків, щодо запровадження додаткової комісії за обмін «зношених» купюр.

«Друзі, розумію, можливо, у пошуку додаткової маржинальності ви трошки забулися і забули, що в країні війна. Саме тому, напевно, вирішили запровадити додаткову комісію за обмін „зношених“ купюр, серед яких зношеними вважаються навіть помʼяті або з малесенькими цяточками у куточку. Оця цяточка може вам надто дорого коштувати. Якщо точніше — ліцензію», — зазначив він.

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За словами Гетманцева, Нацбанк вже займається цією проблемою.

Він попросив громадян повідомляти про факти безпідставної відмови від обміну валют та/або вимагання обмінниками додаткових комісій.

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