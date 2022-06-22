Гетманцев заперечує можливість запровадження додаткового імпортного мита в 10% — Finance.ua

Гетманцев заперечує можливість запровадження додаткового імпортного мита в 10%

Вчора 17:48 — Казна та Політика

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заперечує можливість запровадження додаткового імпортного мита у 10% на товари некритичного імпорту, водночас скасування переліку критичного імпорту послуг ще дискутується, сказав він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Під час нарад Мінекономіки навіть підтримало пропозицію НБУ стосовно 10%-го мита на всі товари, крім критичного імпорту, але потім ця пропозиція не була підтримана під час дискусії прем’єр-міністром. Отже, ми не підтримуватимемо пропозицію 10%-го мита на товари некритичного імпорту», — зазначив голова комітету.

За його словами, Україна готова відмовитись від переліку товарів критичного імпорту.

«Це валютне обмеження буде скасовано. Валютні розрахунки будуть дозволені за всіма товарами, а курс згодом стане плаваючим», — сказав Данило Гетманцев.

Питання скасування переліку критичного імпорту послуг ще обговорюється, додав парламентарій.

«Послуги ми ще дискутуємо», — сказав він.

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