Гетманцев: за січень обмінники авансово сплатили більше 21 млн грн податків — Finance.ua
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Гетманцев: за січень обмінники авансово сплатили більше 21 млн грн податків

Казна та Політика
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Гетманцев: за січень обмінники авансово сплатили більше 21 млн грн податків
Гетманцев: за січень обмінники авансово сплатили більше 21 млн грн податків
За січень 2023 року пунктами обміну валют авансово сплачено до бюджету 21,1 млн грн податку на прибуток. Це втричі більше, ніж за весь 2021 рік.
Про це повідомив народний депутат, голова фінкомітету Данило Гетманцев.
Також нардеп додав, що кількість обмінників не зменшилася. Навпаки — у лютому було зареєстровано 50 нових пунктів обміну.
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Нагадаємо, у листопаді 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 7655 (тепер це закон № 2720-IX), який передбачає обов’язкову сплату податку на прибуток авансом для обмінних пунктів, починаючи з 1 січня цього року.
За кожен пункт обміну в населеному пункті з населенням менш як 50 000 осіб власник зобов’язаний сплатити одну мінімальну зарплату (6700 грн); якщо ж мешканців понад 50 000, сплатити доведеться три «мінімалки» (20 100 грн).

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