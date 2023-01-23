Нацбанк пом’якшив вимоги до невеликих обмінних пунктів — Finance.ua

Нацбанк пом’якшив вимоги до невеликих обмінних пунктів Сьогодні 10:25 — Валюта

Нацбанк пом’якшив вимоги до невеликих обмінних пунктів

Національний банк України з 21 січня пом’якшив вимоги до правил організації захисту приміщень для небанківських фінансових установ, що здійснюють незначні за обсягами валютні операції.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Йдеться про небанківські фінансові установи, операторів поштового зв’язку, що отримали ліцензію Національного банку України на здійснення торгівлі валютними цінностями та/або ліцензію на здійснення валютних операцій, їх структурних та відокремлених підрозділів, розташованих на території України, які здійснюють операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземних валютах.

Читайте також Як зросте курс долара та впаде економіка у 2023 році — прогноз Dragon Capital

Такі небанківські установи, в яких середньоденний обсяг цінностей не перевищує 20 мінімальних заробітних плат (134 тис. грн), зможуть самостійно визначати необхідність:

облаштування приміщень засобами охоронного призначення (фізичної та технічної охорони);

облаштування приміщень системами відеоспостереження охоронного призначення;

необхідність застосування сховища/сейфа для зберігання цінностей.

Також небанківські установи можуть використовувати сейфи І класу опору для зберігання готівки та/або інших цінностей в обсязі, що не перевищує середньоденний показник у 500 мінімальних заробітних плат.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.